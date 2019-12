6 konfederasyon iş bırakacak

T24 -

www.turnusol.biz adlı sitede yayımlanan habere göre Başbakan ve AKP Hükümeti TEKEL iscilerinin özlük haklarını gasp etme kararlılığını ortaya koydu. Yetkili bakanlar hazırladıkları çözüm önerisinde 4C'de ısrar ederken, Başbakan dünkü grup toplantısında yaptığı konuşmanın önemli bir bölümünü Tekel işçilerinin direnişine ayırarak esti, gürledi. Erdoğan, işi özlük haklarını kaybetmeme mücadelesi veren işçileri tehdit etmeye kadar vardırdı.Meclis'te emek haklarına yönelik saldırıların tartışılması değil ama 'kim kime peygamber dedi' meselesi yüzünden bazı milletvekilleri yaka paça birbirine girerken, TEKEL işçileri de 'ölmek var dönmek yok' sloganlarıyla, ara verdikleri açlık grevine tekrar başlıyordu.Türk-İş, DİSK, Hak-İş, KESK, Memur Sen, Kamu-Sen üyesi 4 milyondan fazla emekçi 4 Şubat Perşembe günü tüm gün dayanışma eylemi yapıp işe gitmeme hakkını kullanacak. Dün konfederasyonların Türk İş Genel merkezinde yaptığı toplantının ardından ortak eylem kararını Türk İş Başkanı Mustafa Kumlu açıkladı.İşçi ve memur konfederasyonlarının eylemine başta TMMOB ve TTB olmak üzere emek ve meslek örgütleri ve tüm demokratik kuruluşlar da destek veriyor.

Ankara Valiliği: "Eylem kanun dışı"



Altı konfedarasyona bağlı çalışanların katılımıyla yarın yapılacak iş bırakma eylemiyle ilgili Ankara Valiliği'nden açıklamada, eylemin yasa dışı olduğu belirtilerek katılacaklar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı duyuruldu.



Yürüyüşler ve basın açıklamaları yapılacak...

4 Şubat Perşembe günü tüm illerde yürüyüşler ve kitlesel basın açıklamaları yapılacak. Bu eylemlere Tekel işçilerinin mücadelesine destek veren tüm kuruluşlar katılacak. 4 Şubat eylemi, 3 - 4 Ocak 1991'de Zonguldak Maden işçilerinin Ankara yürüyüşüne destek için yapılan genel grevden beri en geniş çaplı direniş olacak.İşyerlerini terk eden emekçiler saat 12.00’de Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak, Uğur Mumcu Meydanı’na yapılacak büyük yürüyüşe katıacak.Emekçiler Edirnekapı ve Eminönünde toplanıp iki kol halinde Saraçhane meydanına yürüyecek. Burada saat 13.00'de basın açıklaması yapılacak.Birinci yürüyüş güzergahı: EDİRNEKAPI SURİÇİ-FEVZİPAŞA CADDESİ-SARAÇHANE PARKIİkinci yürüyüş güzergahı: EMİNÖNÜ-İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖNÜ-UNKAPANI-SARAÇHANE PARKIAnkarada 5 noktada toplanıp Ziya Gökalp Bulvarı, SSK işhanı önüne yürünecek. Burada saat 13:00 de basın açıklaması yapılacak.-Kolej Meydanı - 12:30 - KESK, DiSK, TMMOB, ATO- Sezenler Sokak - 10:00 - TUMTiS, Tez Koop is, Hava is- Ulaştırma Bakanlığı önü, Emek) - 10:00 - Petrol is- Kocatepe -12:30 - Kamu-Sen- DSi önü - 10:00 - ESM, Kultur Sanat Sen4 Şubat Perşembe günü Tekel İşçileri başta olmak üzere iş güvencesi, özlük hakları ve işi elinden alınan işçiler için uyarı grevi İzmir alan etkinliği, saat: 11.00 de Basmane Meydanında toplanmayla başlayacak.Oradan Konak İstikametine yürüyüş yapılacak. Yürüyüş sonunda saat 13.00'de basın açıklaması yapılacak.