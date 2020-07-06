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6 kişinin yaşamını yitirdiği havai fişek fabrikasının sahibi Yaşar Coşkun: Bizde 2011 ve 2014'te patlama oldu; bu üçüncü patlama, nasıl olduğu incelenecek

06 Temmuz 2020 14:51

Sakarya'daki 6 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasının sahibi Yaşar Coşkun, "Avrupa'nın en güvenli havai fişek fabrikası" dediği fabrikada neden sürekli patlamalar olduğu sorusuna yanıt veremedi. Coşkun, "Yasaya ve tüzüğe göre çalışan ve sürekli denetlenen bir fabrika. Çalışan üç kimya mühendisimiz var. İnşa ettiğimiz yapılar şartnameye uygun. Sakarya'da iki havai fişek fabrikası vardı. Geyve'deki Coşkunlar amcamızındı; kapandı. Oradaki fabrikayla bizimki Büyük Coşkunlar karıştırılıyor. Bizde 2011 ve 2014'te patlama oldu; bu üçüncü patlama. Nasıl olduğu incelenecek. Çok üzüntülüyüz." dedi. 

HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, telefonda konuştuğu Coşkun'un ağladığını belirtti. Coşkun, Oğlunun da fabrikada bulunduğunu, patlamada yaralandığını, yaralanan teyzesinin oğlunun yoğun bakıma alındığını anlattı.

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı da olan Yaşar Coşkun için patlamanın olduğu ve kayıp işçilerin arandığı sırada MÜSİAD'ın destek yemeği vermesi tepkilere neden olmuştu. 

 

 

 

 

 

 

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