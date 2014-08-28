6 kişinin öldüğü baraj katliamında bilirkişinin 3 yıl önceki uyarıları dikkate alınmamış!

Bilirkişi üç yıl önce Alkumru Barajı sularında 3 kişi boğulunca mahkemeye rapor sundu: Uyarı levhaları yetmez, ani su salımında helikopterle bile uyarı yapılmalı, üretime kademeli geçilmeli ve piknikçilerin bölgeye girmesi engellenmeli. Bunu yapmayanlar birinci derece kusurludur. Rapor dikkate alınmayınca son facia kaçınılmaz oldu.

Geçtiğimiz pazar günü 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan facia ile gündeme gelen Alkumru Barajı’nda, 3 yıl önce yine aynı şekilde bir kaza yaşandığı ancak o dönemden bu yana bu tür kazaları önlemek üzere hiç bir tedbir alınmadığı ortaya çıktı.

Eylül 2011’de Alkumru Barajı’nda tirbünlerin 3’ünün birden üretime geçerek suların aniden yükselmesi sonucunda, bölgede piknik yapanlardan 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili açılan dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu incelendiğinde, bölge halkı tarafından piknik alanı ve çobanların sürülerini geçirdiği bir güzergah olarak yaygın şekilde kullanılan bölge için, baraj işletmecisi şirketin ve kamu otoritelerinin ilk kazadan sonra da hiç bir önlem almadıkları açıkça görülüyor.

İlk ölümlü kaza değil

İnşaat mühendisleri Adil Damar ve Yahya Zararsız ile makine mühendisi Erdal Çetiner imzasıyla Siirt Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan 1 Ocak 2013 tarihli bilirkişi raporunda yer alan bulgulara ve son olarak pazar günü yaşanan kazayla ilgili görgü tanıklarının anlattıklarına göre, sivil halkın bölgeye girişini önlemek için yeterince tedbir alınmadı. Ayrıca ani su yükselişlerinde arazideki canlıların güvenliğini sağlamak üzere hiçbir güvenlik mekanizması yok.

2011’de bilirkişinin uyardığı 5 kusur

1- Su ani salınmamalı

Birden fazla türbin, kapak ya da vana ani değil kademeli açılmalı.

2- Uyarı levhası yetmedi

İkaz levhalarının sayısı artmalı ama okuma bilmeyenler düşünülmeli

3- Sözlü uyarı yapılmadı

Aşırı su salınımnda arazi araçları hatta helikopterle sözlü uyarı yapılmalı

4- Uyarı sisteminin sesi her yerden duyulmadı

Bölgeye sirenle erken uyarı sistemi yeteri kadar kurulmalı

5- el örgü benzeri önlem ile piknikçiler caydırılmalı

Bölgede piknik yapılması engellenmeli