6 kişilik 'şantajcı hacker' çetesi çökertildi

T24 - Uluslararası hacker grubu Anonymous’a karşı koyan Türk hacker’lardan ‘The Bekir’ ve ‘tontonq’ da dahil 6 internet korsanı, bazı sitelerden ‘hack’leme’ tehdidiyle para alıp 5 milyon liralık vurgun yaptıkları iddiasıyla tutuklandılar. Bilişim polisi, ‘şantajcı hacker’ çetesini 8 ilde 5 ay süren teknik takip ile çökertti.

İnternette filtreleme uygulamasına tepki olarak Telekomünikasyon ve İletişim Başkanlığı (TİB) ve bazı resmi kuruluşların internet sitelerine 2 ay önce saldırı düzenleyen uluslararası hacker grubu Anonymous’a karşı koyan Türk hackerlar arasında yer alan “The Bekir” lakaplı Bekir K. ve 5 hacker arkadaşı, internette satış yapan sitelerden “hackleme” şantajıyla para aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.



Site sahiplerinin şikayetleri üzerine harekete geçen Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ay süren internet ve telefon takibinin ardından ünleri uluslararası boyut kazanan hacker çetesine ulaştı.

Kontrolleri altında 400 bin kullanıcı var



İddiaya göre, çeteyi, daha önce tutuklanıp, serbest kalan Bekir K. yönetiyor, ona yine Bilişim Polisi operasyonlarında 2’şer kez gözaltına alınan “tontonq” lakaplı M.N.G. ve “doom” lakaplı İ.M.’in de aralarında bulunduğu 5 hacker yardım ediyordu.



Çete, oluşturdukları yazılımları porno, eğlence ve sohbet sitelerine yüklüyor, bu siteye giren kullanıcıların bilgisayarının kontrolünü ele alıyor, istedikleri gibi yönlendiriyordu.



Çete, hedef seçtikleri siteyi, kontrol altında tuttukları 400 bin kullanıcı üzerinden yükleme yaparak etkisiz hale getiriyordu. Polisin araştırmalarına göre, sağlık ve kozmetik ürün satan şirketler hedefteydi. Altın çilek ve bitkisel ürün satan şirketler de çetenin ilgi alanına giriyordu.

Sitesine göre fiyat: 10-300 bin lira



Çete, rakip siteleri hackleme teklifinde bulunuyor ve bundan da para alıyordu. Sitelerin büyüklüğüne göre 10 ile 300 bin TL arasında para isteniyordu. Hackerların bu yöntemlerle 5 milyon TL’lik vurgun yaptığı tahmin ediliyor. Ayrıca The Bekir, hackerlerin forum sitesi Tahribat.com’u da anlaşmazlığa düştüğü gerekçesiyle çökertmişti.



Ekipler, 9 Ağustos’ta İstanbul, Eskişehir, Bursa, Muğla, Diyarbakır, Mardin, Konya ve Ankara’da 6’sı hacker 10 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında azmettirici 4 iş insanı da bulunuyor. Aramalarda ise 13 dizüstü bilgisayar, 16 harddisk, 8 flashdisk, 2 CD, 5 hafıza kartı, 10 simkart, 1 tablet PC ve 8 cep telefonu ele geçirildi. 10 kişi emniyetteki sorgularının ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi.

