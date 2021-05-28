6 kişilik iş ilanı için İŞKUR'a 1919 kişi başvuru yaptı

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nin açtığı 6 kişilik sürekli temizlik işçisi iş ilanı için İŞKUR'a 1919 kişi başvurdu. İşe alınacak kişilerin isimleri yapılacak kura ile belirlenecek.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi bir süre önce 1 adet temizlik görevlisi (Eski Hükümlü veya Terör Mağduru) ve 5 adet temizlik görevlisi sürekli işçi alınacağını duyurdu. Üniversitenin işçi alımı için İŞKUR'a yaklaşık 2 bin kişi başvurdu.

Sözcü'den Müslim Evci'nin haberine göre, üniversitenin resmi sitesinde işe alınacak kişilerin çekilecek kura sonucu belirleneceği duyuruldu. Konuya ilişkin üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemize 1 adet temizlik görevlisi (Eski Hükümlü veya Terör Mağduru) ve 5 adet temizlik görevlisi sürekli işçi alınacaktır. İŞKUR’a yapılan müracaatlar sonucunda, İŞKUR tarafından temizlik görevlisi (Eski Hükümlü veya Terör Mağduru) ilanına 13 kişi, temizlik görevlisi ilanına ise 1906 kişi başvurduğu bildirilmiştir.

İŞKUR'un gönderdiği başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört katı oranında kişi kura çekimi sonucu asil aday belirlenecek olup kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulacaktır.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi 28 Mayıs 2021 Cuma günü (bugün) saat 10.00’da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır."