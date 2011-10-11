-6 kişiden birinin cesedine ulaşıldı ANTALYA (A.A) - 11.10.2011 - Antalya'da önceki gün akşam saatlerinde şiddetli yağışın etkili olduğu Serik ilçesine bağlı Gebiz beldesinde sel sularında kaybolan 6 kişiden birinin cesedi bulundu. Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sel felaketinin etkili olduğu Haskızılören köyünde kaybolan 6 kişiyi arama çalışmalarına, Afyonkarahisar ve Konya'dan gelen 30 kişilik arama-kurtarma ekibi, 40 kişilik orman işçisi ile yaklaşık 100 kişinin katıldığı bildirildi. Arama çalışmalarına sabahın ilk saatlerinde başlandığının belirtildiği açıklamada, ''Gebiz bölgesinde bir bayan cesedine ulaşılmıştır. Teşhisi henüz yapılmamıştır. Özel İdare ve diğer kurumlardan 40 iş makinesi bölgede çalışmaktadır. Her türlü acil, insani yardım bölgeye intikal etmiştir'' denildi. Antalya Vali Yardımcısı Turan Eren de Haskızılören köyüne ulaşımı sağlamak üzere İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makinelerinin bölgedeki çalışmalarına başladığını, sel felaketinin ardından kopan telefon hatlarının tamiri için de ekiplerin çalıştığını söyledi. Bölgeye hareket eden konvoyun gıda, tıbbi malzeme ve giysi götürdüğünü belirten Turan Eren, bölgedeki afetin boyutlarını belirlemek üzere Ankara'dan gelen ekibin bugün çalışmalara başlayacağını bildirdi. Eren, ''Başbakanlık'tan acil ihtiyaçlar için de ödenek geldi. Bugün hesabımıza geçiyor. Devletin bütün imkanlarını kullanıyoruz'' dedi. -Meteoroloji- Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerine göre, önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağışlar, Antalya'nın doğu ilçelerine doğru kayıyor. Yetkililer, kuvvetli yağışın bugünden itibaren Alanya'da etkili olacağını, yağışlara zaman zaman kuvvetli rüzgarın da eşlik edebileceğini bildirerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Antalya'da önceki gün akşam saatlerinde başlayarak etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgar, kent merkezinde ağaçların devrilmesine, bazı ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden olmuş, ancak en büyük hasar, Serik ilçesine bağlı Gebiz beldesinin Haskızılören köyünde oluşmuştu. Köyde yaşayan 6 kişi, sel sularına kapılarak kaybolmuş, Gebiz beldesindeki 3 köprü ve 2 menfez yıkılmış, 20'nin üzerinde ev, sağlık ocağı ve köy konağı zarar görmüştü. Felaketin yaşandığı bölgede köprülerin hasar görmesiyle Haskızılören köyü ile ulaşım bağlantısı kopmuş, telefon hatlarının hasar görmesi nedeniyle de köy halkıyla iletişim sağlanamamıştı.