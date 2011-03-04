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6 KİŞİDEN 5'İ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ ANKARA (A.A)

04 Mart 2011 09:13

-6 KİŞİDEN 5'İ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ ANKARA (A.A) - 04.03.2011 - Ergenekon soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan 6 kişiden 5'i İstanbul'a götürüldü. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince , ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Oda TV internet sitesi yöneticisi Doğan Yurdakul, yazarlar İklim Bayraktar, Müyesser Yıldız, Coşkun Musluk ve polis memuru Aydın Bıyıklı,  Ankara Emniyeti Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından karayolu ile İstanbul'a götürüldü. Oda TV Ankara Temsilcisi Mümtaz İdil'in ise sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'a gönderilmediği bildirildi.

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