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6 kişi sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı

Gözaltına alınan 6 kişinin sorgulanmak üzere emniyette götürüldü

25 Aralık 2018 13:39

İzmir'de sosyal medya paylaşımları nedeniyle 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medyadan DHKP/C, THKO, TKP/ML, MLKP, THKP/C ve TDKP'yi övücü paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözlatına alındı.

Gözaltına alınanlar ifade işleri için emniyete götürüldü. 

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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