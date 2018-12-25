6 kişi sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı

İzmir'de sosyal medya paylaşımları nedeniyle 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medyadan DHKP/C, THKO, TKP/ML, MLKP, THKP/C ve TDKP'yi övücü paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözlatına alındı.

Gözaltına alınanlar ifade işleri için emniyete götürüldü.

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.