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6 kilo esrarla yakalandılar

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM yolunda durdurulan otomobilde 6 kilo 170 gram esrar ele geçirildi

06 Haziran 2018 19:05

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, TEM yolunda durdurulan otomobilde 6 kilo 170 gram esrar ele geçirildi. Sürücü C.Y. (36) ve imam nikahlı eşi D.K. (26) gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolu\'nun İstanbul yönünde C.Y. yönetimindeki otomobili durdurdu. Narkotik köpeği \'Sezar\' ile yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenen 6 kilo 170 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü C.Y. ile imam nikahlı eşi D.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından C.Y. ve D.K. adliyeye sevk edildi.

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