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Spor

"6 kere gittik, 6 attık!"

Aziz Yıldırım, Galatasaray derbisini kazanan takım olacaklarını söyledi

17 Kasım 2016 15:57

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmediklerini belirterek, geleneğin devam edeceğini ifade etti.

Aziz Yıldırım derbiye ilişkin şunları söyledi: "Kadıköy'de 17 yıllık gelenek var. 18, 19, 20 bu böyle devam eder" ifadesini kullandı. Fener'in başkanı şöyle devam etti: "Tüm biletler satıldı. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Buradan onları da uyarıyorum. Tahriklere kapılmamalarını söylüyorum. Derbiyi Fenerbahçe kazanacak."

Kart cezalısı Mehmet Topal ve sakatlığı süren Jeremain Lens'in yokluğu hatırlatılınca, Aziz Yıldırım daha da iddialı konuştu: "Biz onları en kötü zamanımızda 6-0 yendik. 6 kere gittik, 6 attık!"

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