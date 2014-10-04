6. kattan atlayan keçi, 13 yaşındaki çocuğun üzerine düştü!

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde dünyada eşine az rastlanır bir olay gerçekleşti. Kurbanda kesilmek için alınan bir keçi 6 katlı binanın çatısından atlayarak evlerinin önünde arkadaşları ile oyun oynayan 13 yaşındaki Heval Yıldırım'ın üzerine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan savcı, "Dünyada buna benzer bir olay yaşandığına inanmıyorum" dediği belirtildi.

Olay, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir İlçesi Ferit Köşk Mahallesi 387 Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki Arzum Yapı Kooperatifi B Blok'taki 6 katlı binada meydana geldi. Doğan Haber Ajansı’ndan Ferit Aslan ve Bayram Bulut’un haberine göre, binada oturan bir kişi Kurban Bayramı'nda kesmek üzere aldığı bir keçiyi bırakacak yer bulamayınca binanın çatı katına bıraktı. Yaklaşık 1 metre yüksekliğinde korkuluklarında bulunduğu çatıdaki keçi, henüz belirlenemeyen nedenle korkulukları aşarak 6 çatıdan aşağıya atladı.

Heval'in üzerine düştü

Çatıdan atlayan keçi, o sırada binanın önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan Hasanpaşa Ortaokul 7'inci sınıf öğrencisi Heval Yıldırım'ın üzerine düştü. Ağır yaralanan Yıldırım, çevrede bulunalar tarafından hemen Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yıldırım, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Oğlunun eşine ender rastlanır bir şekilde hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşayan 7 çocuk babası Mehmet Yıldırım, oğlunun büyük heyecan ile bugünü yani bayramı beklediğini, dün akşam saatlerinde binaya girerken kendisinin de eve gelmesini söylediğini belirterek, "Benimle ikinci kata kadar çıktı, sonra aşağı inip arkadaşları ile oynayacağını söyledi. Bende evde çocuklar olmayınca binadan çıkıp camiye doğru gittim. Bu arada bir yakınım beni arayarak bizim binamızdan bir şey düştüğünü söyledi. İnsanlar o tarafa koşunca bende geldim ve olayı öğrendim. Binanın çatısından düşen keçi oğlumun üzerine düşmüş ve oğlum ağır yaralanmıştı. Hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bu olay karşısında söyleyebileceğim bir şey yok. Savcı bile bu tür bir olayın dünyada ilk kez olduğunu söyledi" diye konuştu.

Bayramlaşma yerine taziyeleri kabul etti

Baba Mehmet Yıldırım, oğlunun bayrama hazırlık yaptığını ve bayram için elbiseler alıp çok heyecanlandığını ifade ederek, "Ama bugünü görmek nasip olmadı" dedi. Dün akşam saatlerinde 7 kişilik ailesi ile bugünün yani bayramın birinci gününün hazırlığını yapan Yıldırım ailesi, bugün bayramlaşmak yerine taziyeleri kabul etti.