6 ildeki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 32 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 11\'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce, il merkezinde uyuşturucu madde kullanımının engellenmesi, sokak satıcılarına yönelik ve özellikle okul çevrelerinde uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesi, gençlerin korunması ile terörün finans kaynaklarından olan uyuşturucu ticaretinin kurutulmasına yönelik, çalışma başlatıldı. 23 Şubat\'ta, Şırnak merkezli Cizre ve Silopi ilçeleri ile İstanbul, Diyarbakır, Hatay, Manisa ve Ağrı olmak üzere 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 32 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 764.15 gram esrar, 16 gram eroin, 262 adet ecstasy, 4 suboxone hap ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 32 kişiden 11\'i sevkedildikleri mahkeme tarafından tutuklanırken, 21 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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