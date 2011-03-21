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6 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU İSTANBUL (A.A)

21 Mart 2011 15:28

-6 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU İSTANBUL (A.A) - 21.03.2011 - İstanbul'un da aralarında bulunduğu 6 ilde düzenlenen iki  operasyonda 217 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt dışına yüksek miktarda uyuşturucu gönderileceği bilgisine ulaşan ekipler, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Hatay, Adana, Van, Hakkari ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, İhsan D, İbrahim K, Evliya U, Hüsnü D, Mehmet K, Ayhan B, Selahattin U, Seyfettin U. ve Burhan U. gözaltına alındı, Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir evde 196 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. 3 adet ruhsatsız tabanca, bunlara ait 544 fişek ile uyuşturucudan temin edildiği sanılan 18 bin avro, 8 bin 965 lira ile 600 dolara el konuldu. Ele geçirilen eroinin Hollanda'ya götürülmeye çalışıldığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. -PEYNİR TENEKESİNDE EROİN- Öte yandan, Van'dan kargoyla İstanbul'a gönderilen peynir tenekelerinde uyuşturucu bulunduğu ihbarını alan ekipler çalışma başlattı. Bir kargo firmasına gelen 5 peynir tenekesinde 21 kilogram eroin ele geçirildi. Hikmet K, Ekrem B. ve Mihraç S. gözaltına alındı. Zanlılar, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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