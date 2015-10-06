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6 ilde PKK operasyonu; 22 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınanlar arasında kamu görevlileri ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu öğrenildi

06 Ekim 2015 13:31

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı, gözaltına alınanlar arasında öğretmenler, kamu görevlileri ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terör örgütüPKK'nın şehir yapılanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Konya, Isparta, Van ve Ağrı'da operasyon başlattı.
      
Sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında öğretmenler, kamu görevlileri ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınanlar, ifade işlemleri için Ankara'ya getirilecek.

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