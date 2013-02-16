6 ilde operasyon, 40 gözaltı

Adana, Ankara, Mersin, Hatay, Şanlıurfa ve Şırnak'ta, çete kurmak ve yönetmek suçlamasıyla yapılan operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ile düzenlediği basın toplantısında, kentte suç ve suçlularla mücadele konusunda emniyet birimlerinin yaptığı çalışmaların kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözetiminde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma hakkında bilgi veren Coş, şunları kaydetti: "Emniyet Müdürlüğümüzce A.A liderliğinde bir grubun çıkar amaçlı organize suç örgütü yapılanması içerisinde olduğu tespit edilerek gerekli yasal çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda 'Organize silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, yağma, yağmaya teşebbüs, darp, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, cinsel istismar, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, ruhsatsız tabanca ve fişek bulundurmak, uyuşturucu ticareti yapmak' suçlarından toplam 25 ayrı suça karıştıkları tespit edilen bir örgüt mensubu 40 kişi yakalanmıştır. Şüpheliler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözetiminde ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğünce haklarında gerekli işlemlere başlanmıştır."



Yakalanan şüphelilerin ev, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli malzemelerin ele geçirildiğini belirten Vali Coş, şöyle devam etti: "Çeşitli çap ve cinste 7 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör, 5 av tüfeği, 174 çeşitli çap ve ebatlarda tabanca fişeği, 117 av tüfeği fişeği, 2 el telsizi, çelik yelek, dürbün, 6 jop, 2 muşta, 2 biber gazı, 37 ve 25 santimetre uzunluğunda kesici aletler, kasatura, 2 60 santimetrelik kılıç, balta, yaklaşık 200 muhtelif tarihli ve çeşitli isimler adına düzenlenmiş senet, 20 tapu senedi, 20 çek, 295 boş senet koçanı, çok sayıda banka dekontu, üzerinde çeşitli notların bulunduğu çok sayıda doküman ve belge, sahte kimlik, kaşe, bilgisayar kasası, 6 dizüstü bilgisayar, 2 tablet bilgisayar, 2 hard disk, 259 CD, 5 sim kart, 8 USB flash bellek, 2 hafıza kartı ve 3 bin 840 uyuşturucu hap ele geçirilerek el konulmuştur. Olayla ilgili olarak 40 şüpheli gözaltına alınmış olup şüphelilerden 7 şahsın ifadesi alınıp cumhuriyet savcısının talimatınca salıverilmiş, 33 şüpheli ise yasal işlemlerin ardından adli makamlara intikal ettirilmişlerdir."

Adana'nın, suç işlemek isteyenlerin bir araya gelip kurduğu çetelerin faaliyet gösterebileceği bir mekan olmayacağını ifade eden Coş, devlet otoritesinin korunması, devlet otoritesi dışında hiçbir kişi ve kuruluşun nüfuz tesis etmemesi, vatandaşları baskı altına almaması ve özellikle suç işlememesi, kişilerin can ve mal emniyetinin korunması için güvenlik kuvvetlerinin fedakarca çalışmalarını büyük bir başarıyla sürdürdüklerini vurguladı.

Vali Coş, bir gazetecinin gözaltına alınan şüpheliler içerisinde 1 üst düzey asker ve avukatların bulunması ile ilgili sorusuna ise, "Onların fonksiyonları cumhuriyet savcılarının yaptığı sorgulamadan sonra ortaya çıkacak, netleşecek. Onların göz altına alınması ve sorgulanmaları muhakkak ki bu hususta sorgulanmaları için yeterli delil ve emare olduğu anlamına geliyor. Ama bunların mevcut delil ve emarelerin takdirini yetkili cumhuriyet savcımız yapacak ve onun takdiri ile ya serbest bırakılacaklar ya da tutuklanmak üzere yetkili mahkemeye sevk edilecekler" yanıtını verdi.

Aralarında 1 subay ve 3 avukatın da bulunduğu iddia edilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Bu arada, operasyona ilişkin polis kamerası görüntüleri de basına dağıtıldı. Görüntülerde, helikopter destekli olarak özel harekat ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, ev ve iş yerlerinde sabahın ilk saatlerinde yapılan aramalar ve zanlıların yakalanması görülüyor.