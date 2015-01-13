11 ilde okullara kar tatili verildi

Antalya, Bolu, Karabük, Bilecik, Balıkesir, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, Eskişehir ve Kütahya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.



İl Mili Eğitim Müdürü İbrahim Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürmesi dolayısıyla il genelinde 13 Ocak Salı tüm okulların tatil edildiğini söyledi.



Çavuşoğlu, olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin okula ulaşmakta sorunlar yaşadığını belirterek, kararın bu nedenle alındığını belirtti.



Karabük



Eflani ve Ovacık ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve don nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Ovacık ve Eflani kaymakamlıklarından yapılan açıklamalara göre, kar yağışının üç gündür etkili olduğu, artarak devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Ovacık ve Eflani'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim öğretime 13 Ocak Salı ara verildiği belirtildi.



Bilecik



Bilecik kent merkezinde, kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.



Vali Ahmet Hamdi Nayir, yaptığı açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ya da mağduriyete meydan vermemek amacıyla il merkezinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim, özel eğitim okul ve kurumlarında eğitime 13 Ocak Salı ara verilmesinin uygun görüldüğünü belirtti.



Vali Nayir, ilçe merkezlerin de ise kararın kaymakamlıklarca verileceğini ifade etti.



Balıkesir



Balıkesir'in Dursunbey, Manyas ve Sındırgı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Dursunbey ve Manyas'ta ilk ve orta dereceli okullarda, Sındırgı ilçesinde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime 13 Ocak Salı ara verildiği bildirildi.



Afyonkarahisar



Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir gün ara verildi.



Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için merkez ilçede anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 13 Ocak Salı ara verildiği belirtildi.



İlçe merkezlerinde ise kararın kaymakamlıklarca verileceğini ifade edildi.



Kütahya



Kütahya'da, akşam üzeri başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi ve tüm ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 13 Ocak Salı ara verildiği belirtildi.



Uşak



Uşak'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.



Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Uşak Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler ışığında il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 13 Ocak Salı ara verildiği bildirildi.



Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.



Denizli



Denizli'nin Kale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 13 Ocak Salı ara verildiği bildirildi.



Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, ilçeye bağlı bütün mahalle yollarının kapandığını belirterek, "Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı okullar tatil edilmiştir ve belediye hoparlöründen vatandaşımızı uyardık. Belediye araç ve gençlerimiz yolları açmaya çalışsa da vatandaşımızın tedbirli olmasını istiyoruz" dedi.



Manisa



Kula ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.



Kula Kaymakamı Murat Güven'in yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle resmi taşımalı eğitim gören öğrenciler için 13 Ocak Salı okulların tatil edildiği bildirildi.



Güven, "İlçe genelinde kar yağışının yüksek kesimlerde etkili olması nedeniyle resmi taşımalı eğitime tabi öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi. İlçe merkezinde ise okullarda eğitime devam edilecek" dedi.



Antalya



Antalya'da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.



Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, il merkezindeki Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde ilkokul, ortaokul, lise ve anaokullarında eğitime bir gün süreyle ara verildi.



Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personel de bugün idari izinli sayılacak.



Eskişehir



Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tedbir amaçlı olarak, eğitime bugün ara verildiği bildirildi.



Bu doğrultuda Başbakanlığın ilgili genelgesi gereği, okulların tatil edildiği ilçelerde bulunan kamu görevlisi engellilerin de ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan belirlenen sürede idari izinli sayılacağı belirtildi.



Açıklamada, kamu kuruluşlarında çalışan hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.