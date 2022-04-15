Diyarbakır merkezli 6 ilde Nevruz operasyonu: Aralarında gazetecilerin de bulunduğu 105 kişi hakkında gözaltı kararı

Diyarbakır merkezli 6 ilde Nevruz kutlamaları gerekçe gösterilerek yürütülen soruşturması kapsamında, 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Diyarbakır'da bu sabah yapılan ev baskınlarında, aralarında gazetecilerin de bulunduğu 75 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Nevruz kutlamaları gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 57'si Diyarbakır'da olmak üzere 105 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Diyarbakır, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Bitlis ve İstanbul'da yapılan ev baskınlarında 75 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır’da gözaltına alınanlar arasında Kürtçe yayın yapan Xwebûn gazetesinin imtiyaz sahibi Kadri Esen ile gazeteci Ali Koçer de bulunuyor.

Operasyonun sürdüğü belirtildi.(DHA-Mezopotamya Ajansı)