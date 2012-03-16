Nevruz öncesi büyük gözaltı

T24 - Terörle Mücadele ekiplerince çok sayıda ilde eşzamanlı olarak yürütülen operasyonlarda PKK üyesi oldukları iddia edilen çok sayıda kişi gözaltına alındı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde Siirt ve Diyarbakır başta olmak üzere İstanbul, Mersin, Yalova, Uşak, Ankara ve Antalya olmak üzere 8 ilde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Siirt'te polisin operasyonlara giderken, açılmayan kapılarda kullanılmak üzere ellerinde balyoz olduğu görüldü.

Siirt'te Özgür Öğrenci Derneği, üniversitelilerin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurdun da aralarında bulunduğu adreslere yapılan operasyonlarda toplam 32 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda el yapımı patlayıcılar, molotof kokteylleri, örgütsel dokümanlar ele geçirilirken, bilgisayar hard disklerine el konuldu.

Ele geçelen patlayıcı ve molotofların nevruz etkinlikleri sırasında kullanılacağı belirtildi. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin de Siirt'e getirileceği öğrenildi. Siirt'teki operasyonların sürdüğü ve gözaltına alınanların sayısının artabileceği kaydedildi.

Adana'da 30 kişi gözaltına alındı

Adana Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevruz kutlamaları öncesi “terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik” çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu, izinsiz gösterilerde polise taş, molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcıyla saldırdıkları öne sürülen kişilere ait evlerde arama yapıldı. Operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Bu arada, zanlılar arasında Seyhan'ın Dağlıoğlu Mahallesi'nde 11 Mart'taki izinsiz gösteri sırasında polise atmak istediği el yapımı bomba elinde patlayınca 3 parmağını kaybeden 16 yaşındaki R.A'ya bombayı verdiği öne sürülen V.T'nin de olduğu öğrenildi.

Daha önce 7 kez izinsiz gösterilerde polise patlayıcı atmak istediği gerekçesiyle gözaltına alınan V.T'nin son olarak ocak ayında bomba hazırlamaya çalışırken suçüstü yakalandığı bildirildi.