6 ilde KCK operasyonu: 28 kişi gözaltında

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin İstanbul, Ankara, Eskişehir, Muş, Diyarbakır, Şanlıurfa ile Viranşehir, Suruç ve Ceylanpınar ilçelerinde yaptığı eş zamanlı KCK operasyonunda Şanlıurfa BDP İl Başkanı Fatma İzol ile bazı ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

Saat 05.00 sıralarında başlayan operasyon kapsamında, şüphelilerin ikametinde, Şanlıurfa Siyaset Akademisi'nde ve Ceylanpınar BDP İlçe Teşkilatı'nda aramalar yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren aramaların ardından şüpheliler tek tek evlerinden alındı. Şanlıurfa'daki şüpheliler Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Terörle Mücadele Şubesi'nde gözaltına alındı. Sorgunun 2 gün sürmesi bekleniyor.

BDP ilçe başkanları gözaltında

Polis, savcılık kararı ile bugün saat 05.00’te 6 ilde 28 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Çok sayıda polisin katılımı ile düzenlenen operasyonun merkezi olan Şanlıurfa’da, ekipler ilk olarak Sancaktar Mahallesi’nde oturan BDP İl Başkanı Fatma İzol’un evine geldi. Polisler, Fatma İzol’un evi ile sokakta park halinde duran otomobilini didik didik aradı. Yaklaşık 1 saat süren aramaların ardından Fatma İzol gözaltına alındı ve evinden çıkarılarak sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü. Fatma İzol’un yanı sıra polis, BDP Viranşehir İlçe Başkanı Mehmet Halis Aktaş ile BDP Ceylanpınar İlçe Başkanı İbrahim Ogur’u da gözaltına aldı.

Birçok yerde arama yapıldı

BDP’li başkanların gözaltına alındığı operasyon kapsamında polis, BDP Ceylanpınar İlçe Başkanlığı ile BDP Urfa Siyaset Akademisi ile Kürdi-Der binasında da arama yaptı. Uzun süren aramaların ardından suç unsuru olduğu değerlendirilen evrak, bilgisayarlar, CD’ler ile yayınlara da incelenmek üzere el konuldu.

Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan BDP Şanlıurfa İl Başkanı Fatma İzol, BDP Viranşehir İlçe Başkanı Mehmet Halis Aktaş, BDP Ceylanpınar İlçe Başkanı İbrahim Ogur ile Y.K., T.A., M.V., H.K., M.A., İ.G., H.Ç., H.D., A.T., K.C., M.K., M.E., P.Y., Ş.B., A.D.S., H.Y., A.C., M.E.P., N.A., A.V., F.A., M.E., S.İ., Z.Y. ve M.N.T. getirildikleri Terörle Mücadele Şubesi’nde sorgulanmaya başlandı.