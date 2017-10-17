6 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Çağatay KENARLI -Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenledi.

Polis ekipleri, örgütün şifreli mesajlaşma programı \'Bylock\' kullanan ve tepe yönetimle irtibatı olduğunu öne sürülen 53 kişiyi takibe aldı. Bir süre şüphelileri takip eden İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul merkezli Bursa, İzmir, Samsun, Aydın ve Balıkesir\'de bulunan toplam 70 adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde aramaların devam ettiği öğrenildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.