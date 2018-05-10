T24 LogoT24 Logo
Gündem

6 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

10 Mayıs 2018 15:56

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bursa, İzmir, Manisa, Ankara, İstanbul ve Bitlis\'te 8 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında olduğu tespit edilen 2\'si halen görevde rütbeli asker, 5\'i ihraç ve 1\'i sivil olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHA BURSAFETÖPDYJandarma KomutanlığıManisa AnkaraBitlis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24