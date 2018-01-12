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6 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

MALATYA, (DHA) - MALATYA merkezli olarak 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı

12 Ocak 2018 18:52

MALATYA, (DHA) - MALATYA merkezli olarak 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ/PDY ile iltisaklı eğitim kurumlarında çalışmış olan ve aralarında askeri mahrem yapılanma içerisinde yer alan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonunda adresi belirlenen 23 şüphelinin yakalanması için Malatya\'nın yanı sıra Bingöl, Elazığ, Erzincan, Mersin ve Trabzon\'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarında aralarında terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin yurtdışında olduğu için ele geçirilemediği baskınlarda şüphelilerin evlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 şüphelinin getirildikleri Malatya Emniyet Müdürlüğünde sorgulanmalarına başlandı.

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