T24 LogoT24 Logo
Gündem

6 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN merkezli 6 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

05 Temmuz 2018 19:28

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN merkezli 6 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün emniyet içerisindeki mahrem yapılanmasında yer alan ve \'Bylock\' kullandığı tespit edilen Adıyaman merkezli Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Manisa ve Şanlıurfa’da 11 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, adreslerinde arama da yapılan 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALANADIYAMAN DHA ADIYAMANFethullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYAdıyaman Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDYKaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüAdıyamanAdana Hatay Kahramanmaraş Manisa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24