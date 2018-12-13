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6 ilde FETÖ operasyonu: 10 muvazzafa gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 10 muvazzaf gözaltına alındı

13 Aralık 2018 21:30

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY\'nin \'askeri mahrem yapılanması\'na yönelik düzenlenen operasyonda, 10 muvazzaf gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Daha önce gözaltına alınan itirafçı şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'nda görevli, örgütün \'askeri mahrem yapılanması\'ndan olan 10 muvazzaf hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince  Konya, Adana, Ankara, Eskişehir, Çanakkale ve Balıkesir\'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; 1\'i subay, 9\'u astsubay olmak üzere 10 muvazzaf gözaltına alındı. Konya\'ya getirilen şüphelilerin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

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