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6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ,(DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli olarak 6 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında astsubayların da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı

25 Eylül 2018 14:57

KAHRAMANMARAŞ,(DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli olarak 6 ilde terör örgütü FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında astsubayların da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü FETÖ/PDY\'nin TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, polis ekipleri tarafından 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. TSK içindeki yapılanmada yer alan ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları belirlenen aralarında astsubayların da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskında  çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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