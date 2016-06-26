6 ilde elektrik kesintisi

Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'in bazı bölgelerinde, 28 Haziran'da elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Haziran'da, Adana'nın Pozantı ilçesi İstiklal ve Yeni Konacık mahallelerine saat 09.00-15.00, Karaisalı ilçesi Yeni Mahalle'ye saat 09.00-16.00 arasında bakım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Karataş ilçesi Tabaklar Mahallesi'ne 09.00-15.00 saatlerinde, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nin bazı sokaklarına 09.30-12.30 saatlerinde, Sakarya ve Ahmet Remzi Yüreğir mahallelerine ise 09.00-16.30 saatlerinde tesis ve bakım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.

Yüreğir ilçesi İncirlik Cumhuriyet Mahallesi'nin bazı bölgelerinde 13.00-17.00 saatlerinde, Sarıçam ilçesi Gültepe, Şahintepe, Esentepe, Orhangazi, Beyceli, Yavuz Sultan Selim, Sofudede, Boynuyoğun ve Buruk Cumhuriyet mahallelerinde 06.00-09.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

İmamoğlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nin bazı sokaklarına saat 08.30-11.00'de, Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'ne 08.30-16.30 saatlerinde tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi'nde 08.30-12.30 saatlerinde, Aladağ ilçesinde de bazı sokak, cadde ve kurumlarda 08.30-16.30 saatlerinde tesis çalışması nedeniyle elektrik kesilecek.

Ceyhan ilçesinde ise Adatepe ve İstiklal mahallerinde 13.00-17.00 saatlerinde enerji kesintisi uygulanacak.

Mersin

Mersin'in Anamur ilçesi İskele Mahallesi'ne saat 09.00-11.00, Güngören Mahallesi'ne saat 09.30-17.30, Aydıncık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ne 09.00-17.00 saatlerinde, Bozyazı ilçesi Gürlevik, Karaisalı ve Kızılca mahallelerine saat 09.30-17.30 arasında çeşitli çalışmalar nedeniyle enerji verilemeyecek.

Mezitli ilçesi Akarca, Kuzucu Belen, Fındıkpınarı, Zeybekler, Demirışık, Kocayer, Tepeköy ve Sarılar mahallelerinde saat 10.00-15.00'te, Silifke ilçesi Narlıkuyu Mahallesi'nin bazı sokaklarında 09.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Tarsus ilçesi Gülek ve Çukurbağ mahallelerine 09.30-17.30 saatlerinde, Cin Mahallesi'nin bazı sokaklarına 09.00-17.00 saatlerinde, Barbaros Mahallesi'nin çeşitli sokak ve caddelerine 09.00-17.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi'nin çeşitli sokaklarında 14.00-18.00 saatlerinde, Gözne Mahallesi'nde saat 09.00-13.00'te tesis çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

Hatay ve Gaziantep

Hatay'ın Defne ilçesi Ballıöz ve Uluçınar mahallelerine 09.00-17.00 saatlerinde, Defne ilçesi Döver Mahallesi'ne 09.00-15.00 saatlerinde tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek.

Gaziantep'te ise Yavuzeli ilçesi Süleymanobası Mahallesi'ne 09.00-15.00 saatlerinde, Nizip ilçesi Yolçatı, Hancağız ve İntepe mahallelerine 10.00-12.00 saatlerinde, Şahinbey ilçesi Deredüzü Mahallesi'ne 09.00-14.00 saatlerinde, Şehitkamil ilçesi Göllüce ve Güzelyurt mahallelerine 05.00-09.00 saatlerinde, Yeni, Umut, Şirinevler, 29 Ekim, Selahattin Eyyubi, Girne, Göllüce, Çıksorut, Seyrantepe ve Güzelyurt mahallelerine 09.00-14.00 saatlerinde çeşitli çalışmalar nedeniyle enerji verilemeyecek. İslahiye ilçesinde de Çolaklar Mahallesi'nin bazı bölgelerinde saat 07.00-14.00 arasında tesis çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Osmaniye ve Kilis

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Tufanpaşa, Pazar ve Yeni mahallelere 09.00-10.00 saatlerinde, Yusufizzettin köyü ile Kerimli köyünün Merkez Mahallesi'ne 09.00-16.00 saatlerinde tesis ve bakım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Kilis'in Merkez ilçesi Atatürk Mahallesi'nin bazı sokaklarında ve Polateli ilçesi Yeniyapan köyünde 09.00-16.00 saatlerinde elektrik kesilecek.

Belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabileceği de bildirildi.