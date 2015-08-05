6 ilde elektrik kesintisi

Ankara ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ın bazı ilçelerine 7 Ağustos Cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Yenimahalle ilçelerine bir süre elektrik verilemeyecek.



Bartın'ın Merkez, Karabük'ün Merkez, Eskipazar, Yenice, Kastamonu'nun Merkez ve İnebolu, Kırıkkale'nin Merkez ve Balışeyh, Zonguldak'ın Çaycuma,

Devrek, Ereğli ve Gökçebey ilçelerinin bazı kesimlerinde de belirlenen saatlerde

elektrik kesintisi uygulanacak.



Planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında cuma günü uygulanacak elektrik kesintisi programı şöyle:

Ankara





"Ankara'da Altındağ ilçesine 09.00 - 15.00 saatlerinde tesis çalışması nedeniyle, Karapürçek Mahallesi, Feridun Çelik Mahallesi, Orhan Kemal, Doğantepe, Şehit Hacı Osman Dugan, Başpınar mahalleleri,



Aynı ilçede, 08.00 - 10.00 saatlerinde bakım çalışması nedeniyle Karapürçek Mahallesi 398 sokak, 09.40 - 17.30 saatlerinde tesis çalışması nedeniyle, Ulubey Mahallesi, Altındamla, Seyfi Demirsoy mahalleleri, Beypazarı ilçesinde 09.00 - 12.00 saatlerinde bakım çalışması nedeniyle Başağaç Mahallesi, Çankaya ilçesine 09.00 - 14.00 saatlerinde bakım çalışması nedeniyle Ahlatlıbel Mahallesi 1859 Sokak ve yine aynı ilçede 09.00 - 10.30 saatlerinde bakım çalışması sebebiyle Beytepe Mahallesi,



Çankaya ilçesine 10.30 - 12.00 saatlerinde bakım çalışması nedeniyle Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi 1361/2, Ahmet Haşim 1361/1, Öveçler, Ahmet Haşim

sokaklarına, 13.00 - 17.00 saatleri arasında bakım çalışması Nedeniyle Sokullu

Mehmet Paşa Mahallesi'ne, 10.00 - 12.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Maltepe Mahallesi,



İlçede 09.00 - 15.00 saatleri arasında, Oğuz Arık Mahallesi Tunalı Hilmi, Bülten, Bestekar, Kavaklıdere, Bestekar, Barbaros sokaklarına, 09.00 - 15.00, Barbaros Mahallesi, 14.00 - 17.00 Orta İmrahor Mahallesi Serpmeler, İşçi Blokları Mahallesi 1538/1- Aşağı İmrahor Mahallesi, Ziya Oralay, Anıttepe, Gazi Mustafa Kemal sokakları,



Etimesgut ilçesine 09.00 - 16.00 saatleri arasında tesis çalışması sebebiyle Piyade Mahallesi, Süvari Mahallesi,

Gölbaşı'nda 09.00 - 14.00 saatleri içerisinde Taşpınar Mahallesi- Kızılcaşar Mahallesi 2720- Seğmenler Mahallesi 829, Cumhuriyet, 917, Seğmenler,

Karanfil, Halil Güller, Cemal Gürsel, Ankara, 944, 925, 924, 951, Bahçelievler

317, Cumhuriyet, Cemal Gürsel sokaklarına,



Mamak İlçesine 09.00 - 15.00 saatleri içinde Kutlu Mahallesi 458/2, 449, 335, 453/2, Kazım Orbay 443, 449, 341, 340, 342, 452, 398, Şehit Zeynel Özüren, Şahinler, 450 Sokakları, 12.00 - 14.00 Mutlu Mahallesi, Ege Mahallesi, 10.00 - 17.30 Şirintepe Mahallesi 1019, Hocalı, Şahintepe, 657, 662, Hocalı sokaklarına,10.00 - 18.00 saatleri arasında Şahintepe mahallelerine,

Nallıhan İlçesine 09.30 - 17.00 Doğandere köyüne Polatlı'da 09.00 - 14.00 Gülveren Mahallesi, Pursaklar ilçesine 09.00 - 17.00 Merkez Mahallesi Menekşe- Fatih Mahallesi, Yenimahalle ilçesine 09.00 - 14.00 Demetevler Mahallesi, Özevler Mahallesi, İvedik mahalleleri,

Bartın

Bartın'ın Merkez ilçesi 09.00 - 17.00 Kutlubey Yazıcılar Köyü Ersanlar Mahallesi, 09.00 - 14.00 saatleri arasında Arıt Bucak Arıt Köyü Menteşpiri Mahallesi,



Karabük

Karabük'ün Eskipazar ilçesine 09.00 - 17.00 Bölükören Köyü Merkez Mahallesi, Kabaca Mahallesi, Mutaflar Mahallesi, 09.00 - 14.00 saatleri içinde 100.Yıl Mahallesi, Yenice İlçesine 09.00 - 17.00, Şenköy Köyü Tırpolu Mahallesi Merkez mahallelerine,



Kastamonu

Kastamonu ili İnebolu İlçesine 09.30 - 15.30 saatleri arasında Cünürye Mahallesi, 10.00 - 17.00 saatleri arasında Saraçlar Mahallesi'ne,



Kırıkkale

Kırıkkale'nin Balışeyh İlçesine 10.00 - 17.00 saatleri arasında Uzunlar köyü, Merkez ilçesinde 09.00 - 16.30 Sanayi Mahallesi, Merkez ilçesine 09.00 - 16.30 saatleri arasında Yeni Mahallesi, Merkez ilçesine 12.00 - 16.00 saatleri arasında Çalıöz mahallelerine,

Zonguldak





Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine 09.16 - 17.00 Sofular Mahallesi, Devrek ilçesine 09.16 - 17.00 saatleri arasında Hatipler Köyü Bayramoğlu Mahallesi, Ereğli ilçesine 09.00 - 15.00 saatleri arasında Bayat Köyü Kara Osmanlar Mahallesine, Zonguldak İli Ereğli ilçesine 09.00 - 15.00 saatleri içinde Ormanlı Bucak Fındıklı Köyü Merkez Mahallesi, Gökçebey ilçesine 09.16 - 17.00 saatleri arasında Çay Mahallesi, Merkez ilçesine 09.16 - 17.00 saatleri arasında Karadeniz, Tepebaşı Mahallesi, Taş Ocağı, Elvan Pazarcık, Cumhuriyet Mahallesine, Merkez İlçesinde 09.16 - 17.00 Yeni Mahalleleri."