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6 İLDE 'BYLOCK' OPERASYONU: 18 GÖZALTI

  Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenledi

22 Eylül 2017 14:39

 

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenledi. Örgütün şifreli mesajlaşma programı \'Bylock\' kullandığı tespit edilen ve \'esnaf yapılanması\' içinde olduğu öğrenilen 36 kişiyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatıldı. İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Balıkesir, Kayseri ve Osmaniye\'de eş zamanlı yapılan operasyonda 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin operasyona ilişkin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 

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