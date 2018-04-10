T24 LogoT24 Logo
Gündem

6 ilde askerlere FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

UŞAK, (DHA)- UŞAK merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin jandarmadaki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 astsubay ve 1 uzman çavuş gözaltına alındı

10 Nisan 2018 19:54

UŞAK, (DHA)- UŞAK merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY\'nin jandarmadaki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 astsubay ve 1 uzman çavuş gözaltına alındı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı\'ndaki kripto yapılanmasına yönelik olarak Uşak merkezli Van, Yozgat, Edirne, Şanlıurfa ve Erzincan\'da bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Uşak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 astsubay ve 1 uzman çavuş gözaltına alındı. Aralarında Uşak Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Y.M.A.\'nın da bulunduğu 6 muvazzaf askeri personel gözaltına alındıktan sonra evlerinde de aramalar yapıldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UŞAK DHA UŞAKFETÖPDYUşak Cumhuriyet BaşsavcılığıJandarma Genel KomutanlığıUşakVan Yozgat EdirneErzincanJandarma KomutanlığıAralarında Uşak MerkezJandarma Komutanı Yüzbaşı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24