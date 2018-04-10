6 ilde askerlere FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

UŞAK, (DHA)- UŞAK merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY\'nin jandarmadaki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 astsubay ve 1 uzman çavuş gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı\'ndaki kripto yapılanmasına yönelik olarak Uşak merkezli Van, Yozgat, Edirne, Şanlıurfa ve Erzincan\'da bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Uşak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 astsubay ve 1 uzman çavuş gözaltına alındı. Aralarında Uşak Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Y.M.A.\'nın da bulunduğu 6 muvazzaf askeri personel gözaltına alındıktan sonra evlerinde de aramalar yapıldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.