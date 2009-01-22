6. İhtisas Dairesi'nden bir Üzmez raporu daha

Hazırladığı raporla Vakit Gazetesi Yazarı Hüseyin Üzmez’in serbest bırakılmasına neden olan Adli Tıp Kurumu 6’ncı İhtisas Kurulu çok tartışılacak bir rapora daha imza attı.



Maltepe’de yatalak bir babanın üç kızından ortancası, ilköğretim 7’nci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki S.G., 16 Ağustos 2008’de, yengesine, komşuları 57 yaşındaki G.Ç.’nin kendisini 5 yıldır elle ve sözle taciz ettiğini, korktuğu için bugüne kadar sustuğunu anlattı. Olayın bildirildiği Savcı Aydın Aktaş, zanlının suçüstü yakalanması talimatı verdi. Maltepe Asayiş Büro Amirliği’nden üç kişilik sivil polis ekibi, 20 Ağustos 2008’de evinden bakkala gitmek üzere çıkan S.G.’yi takip etti. Bu sırada G.Ç., S.G.’yi kolundan tutarak, boş bir binaya götürdü. Elle ve sözle tacizde bulunup, para teklif etti.



6. İhtisas Kurulu



Suçüstü yakalanan 3 çocuk babası G.Ç., 6’ncı İhtisas Kurulu’nun 30 Aralık 2008’de oy birliğiyle verdiği "Beden ve ruh sağlığını bozacak mahiyet ve derecede patolojik araz tespit edilemediği" raporuyla, 15 Ocak’taki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Küçük kızın amcası Yücel Günnaz, 5 yıldır cinsel tacize uğrayan yeğeninin Adli Tıp Kurumu’ndaki muayenesinin 6 dakika sürdüğünü söyledi. Davanın 5’inci duruşması, 10 Mart’ta Kartal 6’ıncı Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.



İmzaların 4’ü aynı



Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Keramettin Kurt’un, 2 ay arayla onayladığı, iki rapordaki imzaların 4’ü aynı kişilere ait. Raporlarda, başkan olarak Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Yalçın Ergezer, üyeler Adli Tıp Uzmanı Dr. Yasemin Çakmak, Adli Tıp Uzmanı Dr. Gökhan Eriş, Üroloji Uzmanı Prof.Dr. Hamdi Özkara imzası yer alıyor.



2 kişi farklı



İki raporun farkı ise Hüseyin Üzmez’i kurtaran 30 Ekim 2008 tarih, 5278 numaralı 17 sayfalık raporda Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Prof.Dr. Seyfettin Uludağ imzası yer alırken, 30 Aralık 2008 tarih, 5854 karar numaralı iki sayfalık raporda ise Çocuk Cerrahi Uzmanı Prof.Dr. Haluk Emir yer aldı yer aldı. İlk rapordaki Radyoloji Uzmanı Doç.Dr. Gülçin Engin ikinci raporda yok. Üzmez lehine, B.Ç.’nin ruh sağlığının bozulmadığı yönünde rapor veren Adli Tıp Kurumu 6’ıncı İhtisas Kurulu Başkanı Cemal Yalçın Ergezer görevinden alınıp yerine çocuk psikiyatristi Prof. Bayram Mert Savrun getirilmişti.