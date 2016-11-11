6 HDP'li danışmana gözaltı

Eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile 8 milletvekili tutuklanan HDP'nin Meclis grup danışmalarından 6'sı için gözaltı kararı alındığı öğrenildi.



Bu isimlerden, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Olcay Çelik ile Murat Gökdağ Ankara'da, Muhammed Kaya ise Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Ayrıca, HDP Genel Merkez danışmanı Zülküf K. ile HDP'li bir vekilin danışman yardımcısı Metin K. da yine Ankara'da gözaltına alındı.

HDP, tutuklama kararlarının ardından TBMM'deki yasama faaliyetlerini bırakma kararı almıştı.

Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, 'sine-i millet' dahil her seçeneği halkla konuşacaklarını söylemişti.



