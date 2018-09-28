6 gündür kayıp Yıldız, define arıyormuş

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA\'nın Beypazarı ilçesinde, 6 gün önce, çalıştığı iş yerinin sahipleriyle avlanmak için ormana gittiği öne sürülen ve burada kaybolan Murat Yıldız\'ın (45) yanındakilerle define aradığı ortaya çıktı. Bugüne kadar yapılan aramalarda Yıldız\'ın izine rastlanılmazken, kayınpederi Hasan Ali D. ile kayınbiraderi Serdar D., şüpheli olarak gözaltına alındı.

Ankara\'da oturan, evli ve 3 çocuk babası mobilyacı Murat Yıldız, 23 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde, çalıştığı iş yerinin sahipleri Yasin Ü., Mustafa Ü. ve Fırat Y. ile birlikte ailelerine avlanmak için Beypazarı\'na gittiklerini söyleyerek, Dereli köyüne geçti. İşverenleri ile ormanlıkta gezinen Yıldız, iddiaya göre, yanlarından ayrıldıktan kısa süre sonra Eşme Deresi mevkisinde kayboldu. Cep telefonunu araçta bıraktığı için haber alamayan işverenleri, Yıldız\'ın ailesine haber verdi. Aile fertleri, ormanda köy halkıyla birlikte Yıldız\'ı aradı; ancak izine rastlayamadı. Ailenin başvurusu üzerine bölgeye jandarma ekipleri, sevk edildi. Jandarmalar da olayın 2\'nci günü sabah saatlerine kadar Yıldız\'ı aradı; ancak çalışmalardan sonuç alınamadı.

20 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI

Jandarma ile AFAD ve komando birliklerinden 100 kişilik ekip oluşturuldu. Jandarmanın iz takip köpeği ve emniyetin kadavra arama köpeği ile 20 kilometrelik alanda, 5 gün tarama yapan ekipler, tüm çabalarına rağmen sonuca ulaşamadı.

KAYINPEDERİ İLE KAYINBİRADERİ GÖZALTINDA

Jandarma ve AFAD ekipleri, dün itibarıyla bölgede yürüttüğü çalışmalara ara verdi. Kayıp Murat Yıldız\'ın kayınpederi Hasan Ali D. ile kayınbiraderi Serdar D. ise damatlarıyla birlikte define aradıkları şüphesiyle gözaltına alındı. İkilinin cep telefonlarında yapılan incelemede, Yıldız ile eski mezarlar ve kalıntılar önünde çekilen fotoğrafları bulundu.

\'DEFİNE OLAYINDAN ŞÜPHELENİYORUZ\' DEMİŞTİ

Öte yandan Murat Yıldız\'ın kayınbiraderi Serdar D., olaydan 3 gün sonra DHA muhabirine yaptığı açıklamada, \"Bizim şüphelendiğimiz tek olay, define olayı. Acaba bunlar define aramaya geldi de başlarına bir şey mi geldi, diye düşünüyoruz\" demişti.

Murat Yıldız ile birlikte av yapmak için bölgeye gittikleri öne sürülen ve verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan iş yeri sahipleri Yasin Ü., Mustafa Ü. ve Fırat Y.\'nin, Hasan Ali D. ve Serdar D. ile birlikte jandarmadaki sorgularının sürdürüldüğü belirtildi.



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