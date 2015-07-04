6 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Enes'in cansız bedeni bulundu!

Iğdır’ın Tuzluca İlçesinde 6 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Enes Tosun’un cesedi evlerinin bitişiğindeki bahçede çuvala konulmuş vaziyette gömülü olarak bulundu. Ankara'dan özel ekip tarafından kadavra köpeklerinin yardımıyla bulunan olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Tuzluca İlçesi'ne 23 kilometre uzaklıktaki Güllüce Köyü’nde Metin- Bahar Tosun çiftinin iki çocuğundan büyük olan Enes Tosun, 29 Haziran günü oyun oynamak için çıktığı evine bir daha dönmedi. Bakkal dükkanı işleten Baba Metin Tosun’un jandarma ve AFAD ekiplerine haber vermesi üzerine Enes’i arama çalışmalarına başlandı. Jandarma, görgü tanıklarının ifadesine göre Enes Tosun’un kırmızı otomobille kaçırılma ihtimali üzerinde durarak geniş çaplı soruşturma başlattı.



Enes Tosun’u bulmak için Iğdır Emniyet Müdürü Yüksel Babal, Ankara’dan özel ekip ve kadavra köpekleri getirtti. Arama köpekleri, bu sabah Tosun ailesinin bitişiğindeki evin bahçesinde tepki verdi. Metin Tosun’un akrabalarına ait olduğu belirlenen evin bahçesinde yapılan kazıda Enes’in çuval içindeki cansız bedeni bulundu.

Öldürüldükten sonra çuvala konularak bahçeye gömülen Enes’i kim ya da kimlerin niçin öldürdüğü araştırılıyor. Oğullarının cansız bedeninin gören aile ise sinir krizi geçirdi. Tuzluca Devlet Hastanesi’ne götürülen Enes’in cenazesi otopsi için Erzurum’daki Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatıldı.