'6 gündür haber alınamayan Türk gazeteciler Suriye istihbaratına teslim edildi'

T24 - Suriye'de kendilerinden altı gündür haber alınamayan Gerçek Hayat dergisi Ortadoğu temsilcisi ve Milat gazetesi yazarı Adem Özköse ile kameraman Hamit Coşkun'un, rejim yanlısı milisler tarafından istihbarat elemanlarına teslim edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İdlib'in Binniş kasabası yakınlarında bulunan El Fua köyünde Şebbiha'ya bağlı milisler Türk gazetecileri Suriye istihbaratına teslim etti.

Görgü tanıkları el-Fua köyüne giren Suriye istihbaratına bağlı birliklerin iki zırhlı araç eşliğinde Türk gazetecileri köyden çıkardıklarını belirtiyorlar.

Köyden alınan gazetecilerin nereye götürüldüğü bilinmiyor.



"Kameraman Hamit Coşkun yaralı"



Öte yandan kameraman Hamit Coşkun'un yaralı olduğu öne sürülüyor.

Yerel kaynaklar, gazetecilere işkence edilmiş olabileceğini belirtiyor.



"Resmi bir bilgi yok"



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal ise kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Özköse ve Coşkun'un öncelikle nerede olduklarının ve sağlık durumlarının tespiti açısından çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Ancak şu ana kadar bize ulaşmış resmi ve tam teyit edilmiş bir bilgi yok" dedi.

Ünal, Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'de kendilerinden haber alınamayan iki Türk gazeteci hakkındaki en son bilgilerin sorulması üzerine Ünal, olayın öğrenilmesinin ardından Şam Büyükelçiliği ve Halep Başkonsolosluğu ile temasa geçtiklerini söyledi.

Suriye makamları nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığını anlatan Ünal, "Şu ana kadar bize ulaşmış resmi ve tam teyit edilmiş bir bilgi yok" dedi.



Son temas 10 Mart'ta



Aldıkları bilgilere göre gazetecilerin 5 Mart'ta Suriye'ye geçtiklerini ve kendileri ile en son 10 Mart'ta temas sağlandığını belirten Ünal, "O tarihten beri kendilerinden haber alınamıyor. Ancak bu arkadaşlarımızın öncelikle nerede olduklarının ve sağlık durumlarının tespiti açısından çalışmalarımız çok yönlü olarak sürdürülüyor" diye konuştu.

Suriye muhalefetinin silahlandırılması konusundaki sorular üzerine de Ünal, Suriye Ulusal Konseyi'nin Türkiye'de kamu düzenini bozmadığı sürece özgürce toplantılar yapabildiğini hatırlatarak, "Burada kendileri ile yapılan görüşmelerde bizim öncelikle verdiğimiz mesaj, Suriye muhalefetinin birliği ve dirliğini sürdürmesi ve mümkün olan her kesimden temsilcileri içine alması" dedi.



Özköse ve Coşkum kimdir?



1978 Samsun doğumlu olan Adem Özköse, Gerçek Hayat dergisinin Ortadoğu temsilciliğini yapıyor ve Milat gazetesinde yazıyor.

1991 Karamürsel doğumlu Hamit Coşkun ise İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümü son sınıf öğrencisi ve çeşitli yayın organlarında kameramanlık yapıyor.



"Türkiye'ye sığınanların sayısı artıyor"



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ünal, düzenlediği basın toplantısında ayrıca, Suriye muhalefeti temsilcileri ile yapılan görüşmelerde askeri konularla ilgili herhangi bir hususun gündeme gelmediğini kaydederek, Suriye'deki baskıdan kaçarak Türkiye'ye sığınanların sayısının her geçen gün artmakta olduğunu söyledi.

Ünal, "Dün itibariyle bu sayı 13 bin 700 idi. Bu sabah itibariyle toplam olarak 14 bin 700 kişi ülkemizde bulunmaktadır. Bunlardan 14 bin 200'ü Hatay'daki kamplarda bulunuyor. Ayrıca Reyhanlı kampında bulunan 500 Suriye vatandaşı da dün Gaziantep'in Islahiye ilçesinde kurulmuş olan bir geçici çadırkente yerleştirildi. Bu rakamlar durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Dün gelen kişiler arasında Suriyeli bir general de ülkemize gelmiştir. Böylece ülkemizde bulunan Suriyeli generallerin sayısı 7'ye çıkmıştır" diye konuştu.

Ünal, sığınmacıların ve askeri yetkililerin isimlerini ve rütbelerini vermelerinin doğru olmayacağını da kaydetti. Ünal, "Rakamların artacağı beklentisi var. Ama rakam telaffuz etmiyoruz. Biz kendimizi her türlü ihtimale karşı hazırlıyoruz" dedi.

Rusya ve İran'ın ayrı bir inisiyatif için Türkiye'ye başvurduklarına ilişkin haberlerin sorulması üzerine de Ünal, kendilerine resmi bir talebin ulaşmadığını ancak kendilerinin Suriye yönetimine telkinde bulunmaları konusunda Rusya ve İran'a birçok kez görüşlerini aktardıklarını ifade etti.



Suriye'nin Dostları toplantısı



Selçuk Ünal, Nisan ayında İstanbul'da toplanacak Suriye'nin Dostları toplantısı konusunda da açıklamalar yaparak, hazırlıkların devam ettiğini ancak davet mektuplarının henüz gönderilmediğini söyledi.

Tunus'taki toplantıda Suriye Ulusal Konseyi'nin Suriye halkının meşru bir temsilcisi olarak tanındığını vurgulayan Ünal, "Bizim İstanbul toplantısındaki temel amacımız, Suriye konusundaki uluslararası gündemin devam etmesi, uluslararası camianın dikkatinin çekilmesi ve Suriye yönetimine daha net mesajlar verilmesi" dedi.

İstanbul'daki toplantının dışişleri bakanları düzeyinde olacağını ifade eden Ünal, Fransa'nın davet edilip edilmeyeceği sorusuna, "Bu toplantı çok taraflı bir toplantı. Dolayısıyla Fransa ile ikili ilişkilerimizin dışında değerlendirilmesi mümkün ama Fransa ile ilişkilerimizdeki son gelişmeler çerçevesinde de biliyorsunuz bir değerlendirme yapılıyor. Burada gelişmelere göre bir adım atılacaktır" yanıtını verdi.

Rusya ve Çin'in toplantıya katılması için bir temas olup olmayacağının sorulması üzerine de Ünal, toplantıya Suriye'nin geleceği ile ilgilenen her ülkenin katılmasını temenni ettiklerini söyledi.