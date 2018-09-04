6 gün önce çalışmaya başladığı inşaattan düşüp öldü

Emre KOLTUK/ORTAHİSAR (Trabzon), (DHA) - TRABZON\'un Ortahisar ilçesindeki inşaatta işçi olarak çalışan Ömer Üren (27), dengesini kaybedip, 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşerek, yaşamını yitirdi. Üren\'in, inşaattaki işe 6 gün önce başladığı öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde, Pazarkapı mevkisinde meydana geldi. Belediye ve kaymakamlık binasının inşaatında çalışan Ömer Üren, dengesini yitirip, 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Üren\'in düştüğünü gören işçiler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla inşaata gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Üren\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Üren\'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Ağrı\'nın Patnos ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen Ömer Üren\'in, işe 6 gün önce başladığı ve evli olduğu öğrenildi.

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