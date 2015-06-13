6 Guantanamo tutuklusu serbest



Yemenli mahkumlar, 13 yıldır ABD'nin Küba Adası'nda bulunan tartışmalı Guantanamo Üssü'nde tutuluyordu. ABD Savunma Bakanlığı, tutukluların Umman'a gönderildiğini açıkladı.

Guantanamo'dan ocak ayında serbest kalan 4 mahkum Umman'a, 1 mahkum da Estonya'ya gönderilmişti. Böylece kampta bulunan tutukluların sayısı 116'ya düştü. Tutuklu kampında bulunanların hemen hemen yarısının gönderilmesine onay verildiği belirtiliyor.

ABD Başkanı Barack Obama 2009 yılında göreve geldiğinde Guantanamo'daki tutuklu kampını kapatma vaadinde bulunmuş ancak bu istek Amerikan Kongresi'nin direnciyle karşılaşmıştı.

Amerikan makamları tarafından “tehlikesiz” bulunan tutukluların serbest kalması, ülkelerinde hapis, işkence ya da ölüm tehdidi bulunduğu için de mümkün olamayabiliyor. Dünyada az sayıda ülke, tutukluları kabul ediyor.

Guantanamo Üssü'ndeki tutukevi ABD Başkanı George W. Bush'un talimatıyla 11 Eylül 2001'deki saldırılardan sonra oluşturulmuştu. “Teröre karşı savaş” kapsamında gözaltına alınan şüpheliler bu kampa getirilmişti.

Şüphelilerin büyük çoğunluğunun mahkeme önüne çıkartılmadan kampta alıkonması tüm dünyada tepki toplamıştı. Birçok tutuklu, ABD makamlarının herhangi bir suç işlemedikleri ve tehdit oluşturmadıkları sonucuna varmasına rağmen serbest bırakılmamıştı.