6 gol, 2 puan!..



Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. Hafta maçında İnter deplasmanda Anorthosis ile 3-3 berabere kaldı.



Antonis Papadopoulos Stadı'nda ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle sona eren mücadelede ev sahibi takımın gollerini 31. dakikada Bardon, 43. dakikada Panagi ve 50. dakikada Frousos kaydetti. İnter'in golleri ise 13. dakikada Balotelli, 44. dakikada Materazzi ve 80. dakikada Julio Cruz'dan geldi.



Bu beraberlikle İnter gruptaki puanını 8'e çıkararak liderliğine devam etti. Ev sahibi Anorthosis ise puanını 5'e yükseltti.



Konuk ekip İnter'de Jose Mourinho, Adriano'yu disiplinsiz davranışları nedeniyle 18 kişilik kadroya almazken, mücadeleye Milano ekibi hızlı başladı. Maçın henüz 2. dakikasında sağ kanattan Maicon'un ortasında Ibrahimovic, müsait pozisyondan yararlanamadı. Dakikalar 13'ü gösterdiğinde İnter'de Adriano'nun yerine kadroya alınan 18 yaşındaki genç yıldız Balotelli deplasmanda takımını 1-0 öne geçirdi. Ibrahimovic'in yaklaşık 35 metreden kullandığı serbest vuruşta kaleci Begaj'dan seken topu Balotelli tamamladı. Bu golün bir başka anlamı da İnter'in Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı 100. gol olmasıydı.



1-0 geriye düştükten sonra toparlanma sinyalleri veren Anorthosis'te Bardon, İnter savunmasında Burdisso'nun yaptığı inanılmaz hatayı affetmedi ve maça eşitliği getirdi. Materrazzi 44. dakikada İnter'i tekrardan öne geçiren golü attı. Anorthosis bu gole 1 dakika sonra George Panagi ile cevap verdi ve ilk yarı 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.



Antonis Papadopoulos Stad'ında 2. yarıya ev sahibi ekip daha iyi başladı. 50. dakikada Frousos, Anorthosis'e 3-2'lik üstünlüğü getiren golü attı. İnter savunmasının 3 golde de büyük hatalar yapması gözlerden kaçmadı. Karşılaşmada bitime on dakika kala Cruz'un golüyle İnter maçta tekrardan dengeyi sağladı.



İlerleyen dakikalarda her iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamadı ve mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.