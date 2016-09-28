6 general ve iki amiral, yeni görevlere atandı

Milli Savunma Bakanlığına ait atama kararlarına Resmi Gazete'de yer verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Basat Öztürk, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı’na, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürü Nizamettin Ekinci, Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü’ne, Sayıştay Başkanlığı Uzman Denetçi Bölüm Başkanı İsmail Altıntaş, Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne, Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Toğrol da Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne getirildi.

Söz konusu atamalar, 657 sayılı kanunun 74. maddesi ile 2451 sayılı kanunun 2. maddesi uyarınca yapıldığı bildirildi.

Yine bakanlığa bağlı Askeralma Genel Müdürlüğü’ne Askeralma Dairesi Başkanı Tuğgeneral Celalettin Bacanlı, Genel Plan ve Prensipler Genel Müdürlüğü’ne Çanakkale Boğaz Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Lojistik Genel Müdürlüğü’ne İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları Dairesi Başkanı Tuğgeneral Adem Haydar atandı.

Katıldıkları tarihten geçerli olmak üzere yapılan söz konusu atamalar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Personel Kanunu’nun 121. maddesinin (b) bendi gereğince gerçekleştirildiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğü’ne Kanun ve Kararlar Dairesi Başkanı Hava Hakim Albay Murat Yaman, Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı’na Askeri Adalet İşleri Başkanı Deniz Askeri Hakim Albay Taner Güçlü, Askeri Adalet Teftiş Kurulu Dairesi Başkanlığı’na Askeri Adalet Teftiş Kurulu Müfettişi Hakim Albay Günay Güzel tayin edildi.

Bu atamaların 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca yapıldığı ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı Müşavirliği’ne Ahmet Taşkın getirildi. Bu atama da 657 sayılı kanunun 59 ve 60. maddeleri ile 2451 sayılı kanunun 2. maddesi gereğince gerçekleştirildiği belirtildi.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları’na mensup 6 general ve iki amiral, yeni görevlere atandı.

Türk Silahlı Kuvvetler Personel Kanunu'nun 121. maddesinin (b) bendine göre yapılan atamalara göre, TSK Sağlık Komutanlığı ve GATA Komutanlığında görevli Prof. Deniz Tabip Tümamiral Hayati Bilgiç, TSK Sağlık Komutanlığı’na, GATA Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı ve GATA Eğitim Hastanesi Baştabibi Tuğgeneral Ufuk Demirkılıç, TSK Sağlık Komutan Yardımcılığı’na, Milli Savunma Bakanlığı Maliye Başkanı Adnan Baksı, Kara Kuvvetleri Maliye Dairesi Başkanlığı’na, Hava Savunma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ahmet Biçer, 6. Ana Jet Üs Komutanlığı’na getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Harekat Başkan Yardımcısı ve Tuğgeneral Ali Ucarı, Genelkurmay Harekat Başkan Yardımcılığı’na (Afganistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Danışmanı ve Türk Görev Kuvveti Komutanlığı’na), İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem, Çanakkale Boğaz Komutanlığı’na, 1. Ordu Komutanlığı emrinde görev yapan Tümgeneral Gürsel Öztürk, Kara Kuvvetleri Eğitim Doktrin Kurmay Başkanlığı’na, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ahmet Kasa, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Harekat ve Öğretim Başkanlığı’na atandı.