6 gazeteden 16 köşe yazarı Süper Lig'in 2. haftasını yazdı

Fanatik’ten Serdar Tatlı, Hamit Turhan; AMK’dan İskender Baydar, Haluk Yürekli; Pas Fotomaç’tan Serkan Yetişmişoğlu, Levent Tüzemen, Rıdvan Dilmen, Fatih Kuşçu; Hürriyet’ten Kanat Atkaya, Hakan Ünsal, İlhan Söyler; Vatan’dan Güntekin Onay, Serhat Ulueren, Kadir Çetinçalı; Cumhuriyet’ten Osman Korkmazel ve Oğuz Tongsir Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasını yorumladı.

Köşe yazarlarının yazılarından bazı bölümler şöyle:

Serdar Tatlı - Fanatik

Burak'ın golü santimlerle ofsayt

Oyuna baktığımızda yardımcı kararlarının daha fazla tartışma yarattığı bir maç oldu. Çok pozisyon olmamasına rağmen, mücadeleci bir karşılaşma oldu diyebiliriz.

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Hamit Turhan – Fanatik

Hamit Altıngol!

Hamit Altıntop'un Milli formayla Kazakistan'a attığı o muhteşem gol 2011 yılında FIFA tarafından dünyada 'Yılın Golü' seçildiğinde her Türk futbolseveri gibi ben de gururlanmıştım. Real Madrid'e transfer olduğunda da...

Geçirdiği ağır sakatlıktan sonra Real'de bir daha dikiş tutturamayan Hamit Altıntop'un Galatasaray'a transferini de büyük bir memnuniyetle karşılamıştım. Gerek tecrübesiyle, gerek klasıyla, gerekse oyun mantalitesiyle Sarı-Kırmızılı takıma çok şey katacağına inanmıştım. Gelgelelim, bugün karşımızda futbolu iflas etmek üzere olan bir Hamit Altıntop var.

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İskender Baydar – AMK

Drogba ve Enes

Maçtan önce, bu aralar sesini kıstığım için adını anmaktan imtina ettiğim yayıncı kuruluşta eski Bursaspor-Galatasaray maçlarını izleyince, Galatasaray taraftarı arasındaki Bursa deplasmanı endişesinin nedenini bir kez daha net olarak anlıyor insan…

Rakip, son 5 sezonda evinde Galatasaray’ı 4 kez yenen, 1 kez berabere kalan bir Bursaspor… Ve pek çok Anadolu kentinin aksine ‘3 Büyükler’i değil de kendi şehrinin takımını tutan ateşli bir taraftar var arkasında…

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Haluk Yürekli - AMK

Drogba çıkınca

Maç çok tempolu ve sert başladı. İlk yarıda yüksek tempoya rağmen pozisyon yok denecek kadar azdı. Galatasaray’ın golü, ilk yarının en çok koşan 2 oyuncusunun ortak yapımıydı. Düne kadar oynanan maçlarda çok etkisiz görünen Hamit’in goldeki çabası dikkat çekiciydi. Golü atan Burak’a da parantez açmak şart. ‘Yılmaz’ golcü savunma arkasına yaptığı koşuların ödülünü attığı golle aldı ve takımı için ne kadar önemli bir yıldız olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Serkan Yetişmişoğlu – Pas Fotomaç

Direkten döndü

Bu sezon ligde ilk kez taraftarıyla buluşan Bursaspor, 25 bin taraftarının desteğiyle kapalı gişe oynadığı maçta, 5 yıldır evinde geçit vermediği son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray’ı ikinci yarıdaki etkili oyunuyla elinden kaçırdı.

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Levent Tüzemen – Pas Fotomaç

Didier Drogba ve sonrası

Fatih Terim, Galatasaray'ın takım ayarının bozulmaması adına kadroyu zorunlu olmadıkça bozmuyor.

Bu tercih hem iyi hem riskli.

Birlikte oynama alışkanlığını ve ezbere pas akışkanlığını kazanan oyuncuların sahadaki verimi artar. Ancak bu verimliliğin kalıcı olması için kulübenin de rekabeti körüklemesi gerekir.

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Rıdvan Dilmen – Pas Fotomaç

Çok iyi hamleler

Bu yazımı teknik direktör gözüyle yazacağım. Bursa Atatürk Stadı'nda tabanca gibi iki takım izledik dün gece.

Mücadelede belki fazla pozisyon yoktu ama iki teknik direktörün de çok iyi hamleleri vardı. Didier Drogba oyundan alınırken yaptığı kaprislerle Fatih Terim'i taraftarın önüne attı belki ama teknik direktörlerin yaptığı hamleler iki takım adına da doğruydu.

Bolca git-gelli, sert ve sıkı maç oldu.

Tempo yüksekti ama bu yüksek tempoya rağmen gol pozisyonu azdı.

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Fatih Kuşçu – Pas Fotomaç

Olgunluk yetmiyor

Öncelikle her futbolseverin keyif ve heyecanla izleyeceği mücadele için her iki takıma da teşekkür etmek gerek. İlk yarıdaki su molasına dek, G.Saray, gol girişimlerini çeşitlendirdi. Sneijder ve Selçuk'la savunma arkasına ara paslar atıldı. Kenardan orta geldi.

Ceza alanı dışından şut attı.

Olmadı. Bursaspor, Drogba'yı sertlikle durdurmak dışında, akılcı bir savunmayla karşıladı, çoğalarak gol aradı. Olmadı.

Tamamen dolu tribünler önünde, sıcak bir yaz akşamı futbol keyfi vardı sahada.

Daum'un takımı, rakibin 2 zayıf halkasının üzerine çok oynadı:

Hamit ve Hakan Balta. Ancak uç adamları, son hamlelerde etkisiz kaldı.

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Kanat Atkaya – Hürriyet

İki yiğit çıktı meydane

Bu maçı bir şekilde seyreden herkesin altını çizeceği nokta yüksek tempo olacaktır.

Doğrudur. Bu görüşün haklılığını şöyle kanıtlayabilirim: Sıcak havaya ve önümde buz gibi bir şişe su durmasına rağmen, ilk yudumu almak için ben de sahadakiler gibi hakemin mola vermesini bekledim.

Galatasaray’ı da Bursaspor’u da lafı uzatmadan yazının hemen başında kutlamak şarttır bu bakımdan.

Galatasaray geçen haftaki pas laubaliliğini geride bırakmıştı; Bursaspor da genel formsuzluk görüntüsünü.

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Hakan Ünsal – Hürriyet

Değişmeyen kader

Bu kadar yüksek tempolu bir maçı sezonun başında seyretmenin en büyük etkisi sanırım izleyiciyi statlara çekmek olacaktır.

Yıllardır konuştuğumuz Premier Lig’deki tempo, heyecan ve maç zevkinin nefis bir örneğini gösterdi iki takım. Böyle oynayan iki takıma futbol adına teşekkür etmek lazım. Diğer taraftan ise Galatasaray’ın böyle bir baskı altında oynaması Şampiyonlar Ligi’ndeki maçları öncesi nefis bir antreman oldu. Bu yüksek tempo ve üst düzey mücadele oyundaki 3 karaktere ayrı bir ilgi ile bakmaya sebep oldu.

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İlhan Söyler – Hürriyet

Galatasaray arıza yaptı

Uzun zamandır, futbolumuzun durgun olmasından dolayı şikayetçiydik...

Bursa’da dün gece, en az Avrupa’nın gözde liglerindeki kadar kaliteli bir oyun izledik. Hem Galatasaray hem de Bursaspor iyi futbol izletmek için adeta birbiriyle yarıştı. Neydi mücadeleyi güzel kılanlar?

1- Hızlı kombinasyonlar...

2- Oyunu çabuk oynama sanatındaki başarı..

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Güntekin Onay – Vatan

Cimbom hücumda hiç yoktu

Ligin şu ana kadar en tempolu, mücadeleci dinamik ilk 45 dakikasını izledik. Daum anlaşılan Türkiye’deki uyuşuk futbolu unutmuş! Agresif önde baskı yapan ve hücumda hareketli oynamaya çalışan bir Bursaspor vardı. G.Saray da bu mücadeleye aynı şekilde cevap verdi ancak sarı-kırmızılıların bir çok atağı orta alanda başlamadan kesildi.

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Serhat Ulueren – Vatan

Kötü G.Saray kaybetmedi

İlk yarıda sahanın en kötü iki ismi Burak Yılmaz ve Hamit Altıntop. Ve ilk yarıda atılan tek golün kahramanları da bu iki isim. İşte futbol böyle enteresan bir spor. Bir gün öncede futbol adına tüm güzellikler Eskişehirspor’dan geldi, maçı F.Bahçe kazandı. Maçı beraber izlediğim Erman Toroğlu’na göre Burak’ın attığı gol de kılpayı da olsa “ofsayt” var, bana göre yardımcının oynatması doğru.

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Kadir Çetinçalı - Vatan

Şansı tepmek

Bursa her takım için zor deplasmandır ama bu G.Saray için artık klasik haline gelmeye başladı. Maçın tamamını düşündüğümüzde G.Saray kaybetmedi ama galibiyeti kaçıran evsahibi ekipti.



İKİ takımın geçen haftaki görüntüsünün aksine müthiş bir tempo ile başladı maç. İki takım da kazanma hırsı ile sahada idi. Açık alanda yüksek tempoda sert bir maç başladı. Bir süre Premier Lig standardında gitti maç. İki takım adına yüksek temponun tek eksiği gol pozisyonu idi.

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Osman Korkmazel – Cumhuriyet

Bir Drogba mı Demeyin…

Geçen haftaki rakip Gaziantepspor da Galatasaray’a ters geliyordu. Dün geceki Bursaspor da özellikle sahasındaki son 5 maçta şampiyona 3 puan fırsatı vermemiş. Bunlar gerçek tespitler ama Avrupa arenasında boy gösteren ve burada hedeflerini her yıl yukarılara çeken bir ekip artık bu durumlara fazla kafa takmamalı. Sahaya çıkacaksın, aslolan futbolunu göstereceksin ve de istediğin puanı cebine koyup evine döneceksin. Bursaspor’u sakin ola ki küçümsediğimden değil ama Galatasaray’ın kadrosu samimi söylüyorum bu ligin en değerlisi hatta hatta en kalitelisi. Bırakın takım oyunuyla kazanmayı, üst düzey bireysel (Drogba, Sneijder, Burak,Selçuk) beceriye sahip futbolcularıyla maçı lehine rahatlıkla çevirebiliyor…

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Oğuz Tongsir – Cumhuriyet

G.Saray Kaybedebilirdi

Bursa oldum olalı Galatasaray için en zor deplasmanlardan biridir. Bu defa da öyle oldu. Sarı - Kırmızılılar öne geçmelerine rağmen bu maçı kaybedebilirdi de..