"6 FETÖ imamı SAT'çılara, '15 Temmuz gecesi, Kemal'i tanıyor musun? parolasını koşulsuzca itaat edin dedi"

Gülen cemaatinin firari olduğu iddia edilen 6 imamının, 13 Temmuz günü Sualtı Taaruz ( SAT) ve Sualtı Savunma (SAS) askerlerini evlerinde toplayarak 'Kemali tanıyor musun?' parolasıyla gelen her talimata uymaları gerektiklerini söyledikleri iddia edildi.

Akşam gazetesinden Hilal Yıldırım'ın haberi şöyle:

İstanbul'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin SAT-SAS ve Kurtarma Sualtı Grup Komutanlığı’nda görevli askeri personele yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul'da yürütülen soruşturmada darbeden 2 gün önce SAT komandolarına darbe talimatı veren 6 sivil imam tespit etti.

Koşulsuz itaat edin

İmamlar Orçun Zennun Süle, Fatih Dursun, Ebubekir Atabey, Süleymen Mustafa Gümüş, Enes Hozan Salih Çeliksoydan’ın her birinin kendine ait SAT-SAS grupları olduğu, 15 Temmuz’dan 2 gün önce askerleri evlerinde toplayarak darbe talimatı verdikleri, bazı komutanları alıkoymalarını istedikleri ortaya çıktı. İmamların askerlere ‘Kemal’i tanıyor musun?’ parolasıyla gelen her talimatı koşulsuz yerine getirmeleri istendi.

Ters psikoloji yöntemi

Aynı soruşturma kapsamında tutuklu Beykoz'daki SAT Grup Komutanlığı'nda görevli Astsubay Hüseyin D. ifadesinde Vehbi olarak bildiği abinin darbe gecesi Ümraniye'deki evinde buluştuklarını "SAT'çılara 'Yarın sizi tutuklayacaklar veya bu akşam da olabilir' dedi. Bize ters psikoloji uyguladılar.”

Sualtı Savunma (SAS) komandosu Astsubay Ahmet G. ise ifadesinde, "Adil isminde sivil bir tanıdığım 14 Temmuz günü bana 'Askeri bir personelin hayatı boyunca göremeyeceği bir görev var' dedi. Ben de kabul ettim. 15 Temmuz günü için izin aldım" demişti. Ahmet G.'nin, Adil dediği kişinin firari Adil Öksüz olduğu değerlendiriliyor.