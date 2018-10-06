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Spor

6 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13

06 Ekim 2018 12:25

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor
16.00 Bursaspor - MKE Ankaragücü
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor
19.00 Antalyaspor - Galatasaray

BEŞİKTAŞ
17.30 Siyah beyazlı takım, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını Konya\'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

FENERBAHÇE
- Medipol Başakşehir maçının son çalışması yapılacak.

TRABZONSPOR
- Bordo mavililerde Akhisarspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

SPOR TOTO 1. LİG
14.00 Afjet Afyonspor - Kardemir Karabükspor
14.00 Ümraniyespor - Denizlispor
19.30 Altınordu - İstanbulspor

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
13.00 Darüşşafaka Tekfen - Gaziantep Basketbol
15.15 Pınar Karşıyaka - TOFAŞ
17.30 Fenerbahçe - Beşiktaş Sompo Japan

ERKEKLER VOLEYBOL BALKAN KUPASI
16.00 Ziraat Bankası - CSM Bucuresti (FİNAL)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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