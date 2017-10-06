6 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi

Galatasaray Odeabanklı oyuncular DHA\'ya özel açıklamalarda bulundular..
(özel) Göksenin Köksal: \"Böyle bir camiada kaptan olmak büyük bir gurur\"
\"TÜBAD Turnuvası\'nda oynadığımız Gaziantep maçı kimseyi yanıltmasın\"
\"Küçüklükten beri kaptanlığın hayalini kuruyordum\"
\"Dezavantajları avantaja çevirmek bizim elimizde\"
\"Sahada savaşmamız gerek\"
\"Sinan Erdem\'de yeni tarihler yazacağız\"
(özel) Mehmet Yağmur: \"Buraya oynamaya geldim\"
\"Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor\"
\"Her şeyin ilacı galibiyet\"
\"Blatt\'in tercihleri nedeniyle dışarıda kaldım\"
\"Hiçbir zaman geri adım atmadım\"
\"Erman Kunter daha fazla sorumluluk alacağımı söyledi\"
\"Milli Takım\'ın başarılı olacağına inanıyorum\"
(özel) Ege Arar: \"Bu sene daha çok sorumluluk almak istiyorum\"
\"Hep beraber elimizi taşın altına koymak istiyoruz\"
\"Milli Takım formasını giyebilmek büyük bir gurur\"
\"Yeni bir organizasyonun dezavantajları ve avantajları olacaktır\"
(özel) Rakeem Christmas: \"İyi oyunculardan kurulu, iyi bir takıma geldim\"
\"Güzel bir sezon olacak\"
\"Adım adım gitmek istiyoruz\"
\"Erman Kunter, agresif bir oyun sergilememi istiyor\"
\"Benim rolüm çemberi savunmak\"
2018 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ
D GRUBU:
19.00 Gürcistan - Galler
21.45 İrlanda Cumhuriyeti - Moldova
21.45 Avusturya - Sırbistan
G GRUBU:
21.45 Liechtenstein - İsrail
21.45 İtalya - Makedonya (Adis Jahovic)
21.45 İspanya - Arnavutluk (Sokol Cikalleshi)
I GRUBU:
21.45 Kosova - Ukrayna (Herolind Shala)
21.45 TÜRKİYE - İzlanda
21.45 Hırvatistan - Finlandiya (Matej Mitrovic)
FIFA U17 DÜNYA KUPASI
14.30 Yeni Zelanda - Türkiye
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ\'NDE YENİ SEZON BAŞLIYOR
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7 Türk - 9 yabancı koç
Sezonun ilk kupası Fenerbahçe\'nin
KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
14:00 Çankaya Üniversitesi - Ferko Ilgaz KBSK
17:00 Fenerbahçe Gelişim - Orduspor
AVRUPA AMPUTE FUTBOL ŞAMPİYONASI
Türkiye\'nin ev sahipliğinde İstanbul\'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'na katılan tüm milli takımlar; hafta sonu yapılacak final maçları öncesi Valide Sultan Gemisi ile boğaz turu yapacak.
14.30 Üsküdar Meydan İskelesi
YÜZME
19.00 6. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Bodrum\'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ
17.00 Gençlerbirliği maçının hazırlıkları devam edecek.
FENERBAHÇE
Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürecek
GALATASARAY
17.00 Sarı-kırmızılılar, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek