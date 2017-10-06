6 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi

Galatasaray Odeabanklı oyuncular DHA\'ya özel açıklamalarda bulundular..

(özel) Göksenin Köksal: \"Böyle bir camiada kaptan olmak büyük bir gurur\"

\"TÜBAD Turnuvası\'nda oynadığımız Gaziantep maçı kimseyi yanıltmasın\"

\"Küçüklükten beri kaptanlığın hayalini kuruyordum\"

\"Dezavantajları avantaja çevirmek bizim elimizde\"

\"Sahada savaşmamız gerek\"

\"Sinan Erdem\'de yeni tarihler yazacağız\"

(özel) Mehmet Yağmur: \"Buraya oynamaya geldim\"

\"Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor\"

\"Her şeyin ilacı galibiyet\"

\"Blatt\'in tercihleri nedeniyle dışarıda kaldım\"

\"Hiçbir zaman geri adım atmadım\"

\"Erman Kunter daha fazla sorumluluk alacağımı söyledi\"

\"Milli Takım\'ın başarılı olacağına inanıyorum\"

(özel) Ege Arar: \"Bu sene daha çok sorumluluk almak istiyorum\"

\"Hep beraber elimizi taşın altına koymak istiyoruz\"

\"Milli Takım formasını giyebilmek büyük bir gurur\"

\"Yeni bir organizasyonun dezavantajları ve avantajları olacaktır\"

(özel) Rakeem Christmas: \"İyi oyunculardan kurulu, iyi bir takıma geldim\"

\"Güzel bir sezon olacak\"

\"Adım adım gitmek istiyoruz\"

\"Erman Kunter, agresif bir oyun sergilememi istiyor\"

\"Benim rolüm çemberi savunmak\"

2018 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ

D GRUBU:

19.00 Gürcistan - Galler

21.45 İrlanda Cumhuriyeti - Moldova

21.45 Avusturya - Sırbistan

G GRUBU:

21.45 Liechtenstein - İsrail

21.45 İtalya - Makedonya (Adis Jahovic)

21.45 İspanya - Arnavutluk (Sokol Cikalleshi)

I GRUBU:

21.45 Kosova - Ukrayna (Herolind Shala)

21.45 TÜRKİYE - İzlanda

21.45 Hırvatistan - Finlandiya (Matej Mitrovic)

FIFA U17 DÜNYA KUPASI

14.30 Yeni Zelanda - Türkiye

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ\'NDE YENİ SEZON BAŞLIYOR

Son şampiyon kadrosunu koruyamadı

Galatasaray\'da 5 yıllık Ergin Ataman dönemi sona erdi

Ufuk Sarıcalı Beşiktaş\'ın hedefi şampiyonluk

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Darüşşafaka hedef küçülttü

En fazla transfer Büyükçekmece\'den

7 Türk - 9 yabancı koç

Sezonun ilk kupası Fenerbahçe\'nin

KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

14:00 Çankaya Üniversitesi - Ferko Ilgaz KBSK

17:00 Fenerbahçe Gelişim - Orduspor

AVRUPA AMPUTE FUTBOL ŞAMPİYONASI

Türkiye\'nin ev sahipliğinde İstanbul\'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'na katılan tüm milli takımlar; hafta sonu yapılacak final maçları öncesi Valide Sultan Gemisi ile boğaz turu yapacak.

14.30 Üsküdar Meydan İskelesi

YÜZME

19.00 6. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Bodrum\'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ

17.00 Gençlerbirliği maçının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE

Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürecek

GALATASARAY

17.00 Sarı-kırmızılılar, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek