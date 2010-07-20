-6. DÜNYA OKULLARARASI SATRANÇ ŞAMPİYONASI KAYSERİ (A.A) - 20.07.2010 - 6. Dünya Okullararası Satranç Şampiyonası, yarın Kayseri'de başlayacak. Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Tahsin Aktar, yaptığı açıklamada, 33 ülkeden 125'i kız, 225'i erkek 350 sporcunun katılacağı şampiyonanın Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda yarın başlayacağını belirtti. Şampiyonaya, satrançta öne çıkan sporcuların yetiştiği Azerbaycan, Rusya, Gürcistan ve Hindistan'ın yanı sıra Srilanka ve Venezuela gibi okyanus aşırı ülkelerden de katılım olacağını vurgulayan Aktar, ''Şampiyona, 12 kategoride gerçekleştirilecek. 10 gün sürecek şampiyona için sporcuların yanı sıra aileleriyle birlikte 750 katılımcının Kayseri'ye gelmesini bekliyoruz. Şampiyonada 33 ülke temsil edilecek'' dedi. Aktar, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün himayesinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek şampiyonada, ''akıllı satranç tahtaları'' sayesinde karşılaşmaların internetten canlı izlenebileceğini de kaydetti.