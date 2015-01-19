6 çocuklu anne: Bebeğime süt yerine çay içiriyorum, naylon poşet ve kartonla bezliyorum

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2008'de elektrik kontağından çıkan yangında iki odalı evleri kullanılamaz hale gelen, hayırseverlerin yardımıyla onarıldıktan sonra yeniden eve yerleşen birisi engelli 6 çocuklu Sevcan Çetinkaya, qarasızlıktan bebeğine süt yerine çay içirdiğini söyledi.

Sofular köyünde 6 çocuğu ve eşiyle iki odalı evde yaşayan İsmet Çetinkaya, rahatsızlığı nedeniyle çalışamıyor. Engelli çocukları için bakım ücreti alan aile, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için hayırseverlerden yardım bekliyor.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İsmet Çetinkaya, 2008'de elektrik kontağından çıkan yangında evinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, hayırseverlerin desteğiyle onarılan iki odalı evde yaşadıklarını söyledi.

'770 TL devletten aylık alıyorum'

Çocuklarından ikisinin okula gittiğini anlatan Çetinkaya, "Bir çocuğum da engelli. Engelli çocuğumdan dolayı 770 lira devletten aylık alıyorum. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla kış mevsiminde 1 ton kömür veriliyor. Yine 3 ayda bir 150 lira gıda yardımı yapılıyor" dedi.



'Oğlum arta kalan ekmekleri toplayıp eve getiriyor'

Çetinkaya, engelli çocukları için verilen aylıkla geçimlerini sağlamaya çalıştıklarına dikkati çekerek, evlerinin harabe durumda olduğunu, yağışta çatılarının aktığını dile getirdi.



"Soğuk havada yatağın içine girerek ısınmaya çalışıyoruz" diyen Çetinkaya, "Çocuklarımı ayda 2-3 kez doktora götürmek zorunda kalıyorum. En büyük oğlum, Ormanlı beldesinde okula gidiyor. Okulda yemek veriliyor. Akşamları oğlum oradan artan ekmekleri toparlayıp bize getiriyor. Elektrik borcumuz var, ödeyemedik. bugün yarın da elektriğimiz kesilir" ifadesini kullandı.

'Bebeğime süt yerine, çay içiriyorum'

Anne Şerif Çetinkaya da (45) 9 aylık Sevcan, 2 yaşındaki Volkan ve 3 yaşındaki Şehrebar'ı naylon poşetlerle bezlediğini, süt yerine çay ve ekmekle karınlarını doyurduğunu söyledi.



Anne Çetinkaya, şöyle konuştu: "Çocuklarıma mama alamıyorum. Bebeğime süt yerine, çay içiriyorum. Süt alacak para yok. Komşularım bazen süt getiriyor. Çocuklarımı onunla beslemeye çalışıyorum. Maddi durumumuz kötü. Poşet ve kartonla çocuklarımın altını bezliyorum. 6 yaşındaki kızım Sevda anaokuluna, 14 yaşındaki oğlum İsmet de Ormanlı beldesinde liseye gidiyor, 8 yaşındaki oğlum Oktay'ın engeli var. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Hayırseverlerin desteğini bekliyoruz."



Zonguldak Anadolu Ajansı muhabiri Mustafa Kemal Bektaş'ın verdiği bilgiye göre;

Aileye ulaşılabilecek numara: 0536 271 30 69