6 çocuk annesi, 800 bin lira hibe desteği ile besi çiftliği kurdu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, 6 çocuk annesi Meral Çelik (38), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu\'ndan aldığı 800 bin lira hibe desteğiyle

kendi besi çiftliğini kurdu.

Sivrice ilçesine bağlı Alıncık köyünde yaşayan 6 çocuk annesi Meral Çelik, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu\'na başvurarak, kendi besi çiftliğini kurmak istediğini bildirdi. Projesi uygun bulunan ve yüzde 65\'lik hibe desteği sağlanan Çelik, kendi çiftliğini kurdu. 800 bin liralık hibe desteği alan Çelik, 25 büyükbaş hayvan alarak beslemeye başladı.

Besi çiftliğini birlikte işleten Meral ve Tahir Çelik çiftini ziyaret eden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü İbrahim Sertaç Yılmaz ve iletişim uzmanı Yakup Demir, kurum olarak kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi. Sertaç Yılmaz, \"Biz kadınların mutlaka üretime katkıda bulunmasını istiyoruz ve bunu çok önemsiyoruz. Kadınların girdiği işlerde, yaptıkları yatırımlarda erkeklere oranla çok daha başarılı olduklarını görüyoruz. Biz bu inançla kadınlarımızı üretime davet edip, onları teşvik ediyoruz. Çiftimiz, 2016 yılı sonunda yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık proje tutarıyla bize başvurdu. Biz bunun yüzde 65’i olan yaklaşık 800 bin lirasını hibe olarak verdik\" dedi.

Baba mesleği olan hayvancılığı uzun yıllardır yaptıklarını söyleyen Meral Çelik\'in eşi Tahir Çelik, \"Bize bu imkanı sağlayan devletimize teşekkür ediyorum. Bu tür hibeler Türkiye için, kırsal hayatın kalkınması için çok önemli. Dışarıya bağımlı olmak yerine kendimiz üretelim\" diye konuştu.

Bütün kadınların ekonomiye katkı sunması gerektiğini ifade eden Meral Çelik ise \"Bütün anneler ekonomiye katkıda bulunabilir. 6 çocuk yetiştirmenin yanı sıra aldığımız hibe desteğiyle kendi besi çiftliğimizi kurduk. Şu an 25 hayvanımız var. Büyükbaş hayvanlarımızın yanında küçükbaş hayvanlarımız da var. Kadınlarımız, sevdikleri, yapabilecekleri bir şeyler varsa, destek alıp ekonomiye katkıda bulunabilirler\" dedi.

Ziyaret sonrasında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Elazığ İl Koordinatörü İbrahim Sertaç Yılmaz, Anneler Günü nedeniyle Meral Çelik’e çiçek takdim ederek, kutladı.



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