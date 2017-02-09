6 çocuğa tacizle suçlanan öğretmen: Bir çocuk daha gelirse suçumu kabul edeceğim!

İzmir’de 6 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan öğretmen mahkemede yaptığı savunmada “Bu 6 çocuk dışında bir çocuk daha gelip eğer 'Öğretmenimiz bize bunları yaptı.' derse suçumu kabul edeceğim” dedi.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Adil Ş. (66) ve avukatı Atilla Ertekin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatları, İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi sorumlusu avukat Nuriye Kadan ile ihbarda bulunan öğretmen Saadet Özkan katıldı. Mahkeme heyeti, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Adli Tıp Genel Kurulundan 6 çocuğun ruh sağlığının bozulduğu yönünde raporlar geldiğini belirterek, sanık tarafından savunma istedi.

Sanık Adil Ş. olayla ilgisinin olmadığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Bu 6 çocuk dışında bir çocuk daha gelip eğer 'Öğretmenimiz bize bunları yaptı.' derse suçumu kabul edeceğim. Bu çocuklar şu an küçük ancak 18-20 yaşlarına geldiklerinde benim için neler söylediklerini anlayınca vicdan azabından kurtulamayacaklar." diye konuştu.

Sanık avukatı Ertekin de 3 kurumdan gönderilen raporlarda çocukların ruh sağlığındaki bozulmanın kalıcı olup olmadığına ilişkin herhangi bir ifade yer almadığını, Adli Tıp Genel Kurulundan bu konuda rapor istenmesini talep etti. Tutuklamanın bir tedbir olduğunu, bunun infaza dönüşmemesi gerektiğini savunan Ertekin, kaçma tehlikesi olmayan müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını istedi.





'Artık yeter diyoruz'



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, çocukların ruh sağlığındaki bozukluğun kalıcı olup olmadığı konusunda Adli Tıp Genel Kurulundan rapor istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşma öncesi basın açıklaması yapan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sözcüsü Gamze Suznak Kızılırmak, davanın en kısa sürede sonuçlanmasını ve sanığın en ağır cezayı almasını talep ettiklerini söyledi. Devletin anayasal görevini yerine getirerek çocuk koruma sistemi oluşturması gerektiğini belirten Kızılırmak, "Çocuklarımızın bedenlerine uzanan kirli ve sapık ellere ‘Artık yeter.’ diyoruz." ifadelerini kullandı.



İzmir'de 17 Mayıs 2014’te jandarmaya yapılan telefon ihbarında Menderes ilçesi Sancaklı Mahallesi'ndeki ilkokulda 20 yıldır öğretmen ve vekil müdürlük yapan Adil Ş'nin 6 kız öğrenciye cinsel içerikli film izletip, cinsel istismarda bulunduğu öne sürülmüş, iddialara ilişkin 6 ile 11 yaşları arasındaki öğrencilerin psikolog eşliğinde ifadeleri alınmıştı. Suçlamaları reddeden Adil Ş. ifadeler doğrultusunda tutuklanmış, hakkında 102 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Geçen yıl 15 Ekim'deki duruşmada mahkeme heyeti, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve tutukluluk süresini dikkate alarak sanığın oy birliğiyle tahliyesine karar vermişti. Dava, aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan'ın BİMER'e şikayetiyle yeniden kamuoyunun gündemine gelmişti. Tutuksuz yargılanan Adil Ş, 28 Haziran'daki duruşmada yeniden tutuklanmıştı.