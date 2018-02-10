6 çocuğa istismarda bulunan polisten skandal savunma: Küçük kız çocuklarına zaafım var!

Denizli'de üç yıl önce yaşları 8 ile 12 arasında değişen 6 kız çocuğuna, kendisini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıtarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polis memuru Erkan Gürbüz (35) savunmasında “Küçük kız çocuklarına kendime engel olamayacak şekilde bir zaafım var" ifadelerini kullandı. Mahkeme sonucunda toplam 40 yıl hapis cezasına çarptırılan Gürbüz meslekten de men edildi.

Değirmenönü Mahallesi'nde, 15 Temmuz 2015’te ilkokuldan çıkan 8 yaşındaki bir kız öğrencinin yanına yaklaşan polis memuru Erkan Gürbüz, iddiaya göre, kendini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıtıp, yakındaki bir binanın apartman boşluğuna götürerek elle taciz etti. Bu sırada üst kattan sesler gelmesi üzerine Gürbüz, kaçtı.

Kız öğrencinin olayı anlattığı annesi, durumu polise bildirdi. Polis, pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan çocuğun verdiği eşkalden yola çıkıp, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Tacizden bir saat kadar sonra Gürbüz, Topraklık Mahallesi'nde yakalandı.

Emniyette susma hakkını kullandı

Güney İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olduğu belirlenen Gürbüz, susma hakkını kullandı. Polis, Denizli’de yaşanan çeşitli tarihlerdeki beş kız çocuğuna cinsel taciz olayının mağdurunun verdiği ifadelerdeki eşkalin Erkan Gündüz ile uyduğu ve hepsine de kendisini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıttığını belirledi.

Savcılıkta ‘zaafım var’ dedi

Dokuz yıllık polis memuru Gürbüz, savcılıktaki ifadesinde eşinden 10 aydır ayrı yaşadığını anlatarak, "İstanbul'da görevliyken okulların trafik eğitim pistinde görevliydim. Orada bir taciz olayından hakkımda soruşturma açıldı. Üç ay açığa alındım, sonra hakkımda takipsizlik kararı verildi. Ardından Denizli'ye tayinim çıktı. Küçük kız çocuklarına kendime engel olamayacak şekilde bir zaafım var" dedi. Gürbüz, ifadesinin ardından tutuklandı.

60 yıla kadar hapsi istendi

Gürbüz, hakkında Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, altı kız çocuğuna cinsel taciz ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından toplam 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 2 yıl 4 ay süren davada kasımda karar çıktı. Son duruşmada savunma yapan Erkan Gürbüz, dört çocuktan ikisiyle ilgili suçlanamayacağını öne sürdü, suç saatinde başka yerde olduğuna dair alışveriş belgeleri sundu. Ancak bunlar kabul görmedi.

Dört çocuğu tacizden ceza

Mahkeme heyeti, Gürbüz'e 4 kız çocuğuna cinsel tacizden, temyiz yolu açık olmak üzere toplam 40 yıl hapis cezası verip, meslekten men etti. Gürbüz'e, diğer iki kız çocuğuna taciz iddiasıyla ilgili olarak ise eylemin gerçekleşmemiş olması nedeniyle ceza vermedi. Gürbüz'ün avukatının kararın temyizi için Yargıtay'a başvurduğu belirtildi.