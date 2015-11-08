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6 bin yeni polis memuru adayı alınacak

10-20 Kasım'da Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" adresinden online başvuru yapabilecek

08 Kasım 2015 17:54

Emniyet Genel Müdürlüğünde (EGM) istihdam edilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) eğitim için 4 bin 900'ü erkek, bin 100'ü kadın 6 bin polis memuru adayı alınacak.

 

NTV’nin haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, polis memuru olmak isteyen adaylar, 10-20 Kasım'da Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" adresinden online başvuru yapabilecek.

Başvuruda bulunacak adayların, 31 Aralık 2015 itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmaları, 2014 ve 2015'te gerçekleştirilen KPSS Lisans P3 taban puanlarının en az 65 olması, emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarının da en az 52 taban puana sahip olması gerekiyor.

Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar, "www.pa.edu.tr" internet adresinden ilan edilecek.

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