6 bin Suriyeliye çalışma izni verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, 2011'den bu yana çoğunluğu şirket ortağı olan 6 bin Suriyeliye, imalat ve ticaret sektöründe yeni bir iş yeri açarak faaliyet göstermeleri için çalışma izni verildiğini söyledi.

Mevzuat gereği Suriyelilerin çalışma iznine başvuru hakkı bakımından iki farklı grupta değerlendirildiklerini belirten Önder, birinci gruptakilerin savaştan kimliksiz kaçarak gelip, geçici koruma kimlik belgesi çıkarılan yaklaşık 2 milyon Suriyeli olduğunu ve bunların savaş bitene kadar Türkiye'de kalmalarına müsaade edildiğini fakat çalışma izni verilmediğini ifade etti. Önder, "Geçici Koruma Statüsü" verilen Suriyelilerin çalışma iznine başvurabilmesi için Bakanlar Kurulu kararının gerektiğini belirtti.

Diğer gruptakilerin ise savaştan önce ve savaş zamanı pasaportuyla, vizesiyle giriş yapan 80 bin Suriyeliden oluştuğunu ve bu kişilerin ikametgah belgesi aldığını, çalışma izni alma haklarının bulunduğunu dile getiren Önder, şunları kaydetti:

"İkinci gruptaki Suriyelilere Türkiye'de en az 6 ay süreli ve geçerliliği süren ikamet izni verildi. Bunların yurtiçinden doğrudan Bakanlığımıza çalışma izni almak için başvurma hakları var. Bu başvurular Bakanlığımızca istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri de dikkate alınarak değerlendirilmekte. Suriye'de iç karışıklıkların başladığı 2011'den bu yana çoğunluğu şirket ortağı olan 6 bin Suriyeliye, imalat ve ticaret sektöründe yeni bir iş yeri açarak faaliyet göstermeleri için çalışma izni verildi. Özellikle Suriye uyruklu yabancıların çalışma izni başvuruları değerlendirilirken, ülke ekonomisine mali açıdan katkısı yanında Türk vatandaşlarının da istihdamına doğrudan katkı sağlamasına özel bir önem veriliyor."