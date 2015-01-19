6 bin dolara otomobil üretilecek

Rusya otomobil şirketi AvtoVaz Lada Vesta'ların satış fiyatını 6 bin 100 olarak belirledi. Gelecek hafta sonuna kadar 25 aracın test üretimi yapılacak. Seri üretim ise Eylül ayına kadar başlayacak.

AvtoVAZ Başkanı Bo Andersson test üretimin seri üretim öncesi bir hazırlık olduğunu söyledi. Rusya'nın yeni model araçlarının üretimi ile ilgili takvimin planlandığı şekilde ilerlediğini ifade eden Andersson, "Vesta modellerin üretimi için özel bir alan oluşturduk. Bunun için şirket 5 milyar ruble (76,6 milyon dolar) ek yatırım yaptı..." dedi.

zaman.com.tr’de Faruk Akkan imzalı habere göre Vesta'ların geçen yıl test için Almanya'ya gönderildiği, ABS ve denge testlerinin başarılı bir şekilde yapıldığı kaydedildi.

Vesta'ların Lada Priora'ların yerini alması planlanıyor. Hatchback tip araçların üretiminin başlamasının ardından sedan tipler de devreye alınacak.

Rusya'nın yeni model ekonomik araçları ile ilgili fiyatlar 400 bin rubleden (Yaklaşık 6100 dolar) başlayacak. Lada Xray Cross'lar ise 500 bin rubleden (7500 dolar) başlayan fiyatlarla piyasaya sunulacak.

Renault-Nissan ve Rus AvtoVaz firmalarının ortak ürettiği Xray modeli Renault Sandero ve Renault Duster modellerinin izlerini taşıyor.

100 beygir gücünde motora sahip

Xray modelinde standart olarak sunulan donanımlar arasında, Rusya'da çok tercih edilen sürücü koltuğu yükseklik ayarı, tüm camlarda, koltuklarda, direksiyonda ve aynalarda ısıtma sistemi bulunuyor. Ayrıca Lada tarafından üretilen yeni 1,4 turbo 100 beygir gücündeki motor da bu araçlarda kullanılacak.

Rusya otomobil sektörü Vesta modellerle ilgili büyük beklenti içinde. Yeni modelin Rusya'da 2015'in en iyi aracı seçileceği tahmin ediliyor.

Birçok otomobil firmasında yöneticilik görevi yapan İsveçli Anderson, 2009 yılında AvtoVaz firmasının başına getirilmişti. Rusya'nın AvtoVaz firması 2012 yılında yaklaşık 210 milyon dolar kâr açıklamıştı.